Fliehburg Dinslaken: Caritas weist Vorwürfe zurück

Enttäuscht und empört reagiert Caritasdirektor Michael van Meerbeck auf die Vorhaltungen der SPD in Dinslaken. Nachdem die Stadt der Politik am Montag – wie berichtet – über einen Sanierungsbedarf bei der Fliehburg in Höhe von sechs Millionen Euro berichtet hatte, brachte die SPD eventuelle Regressansprüche zur Sprache. Unter anderem war auch Schimmel in den erst 2016 gebauten Holzhäusern aufgetreten.

Stadt habe Bau der Häuser begleitet

Die Häuser, die die Caritas im Auftrag der Stadt hat errichten lassen, seien ein gemeinsames Projekt von Partnern gewesen, so Michael van Meerbeck. Die Stadt habe die Caritas in einer Notsituation während der Flüchtlingswelle 2015 um Hilfe gebeten, „weil wir so etwas organisieren können. Die Stadt weiß, dass wir kein Bauunternehmen sind.“ Die Stadt habe den Bau der neuen Häuser sowie die Instandsetzungen oder Sanierungen der älteren Häuser begleitet und abgenommen.

Schimmel ist ein Dauerproblem in der Fliehburg

Michael van Meerbeck gibt auch zu bedenken, wie die Situation damals war, als busseweise Flüchtlinge ankamen. Man habe „unter höchstem Druck“ gearbeitet. „Als die Handwerker hinten raus waren, kamen vorne die Flüchtlinge rein.“ Für den Sanierungsbedarf er alten Häuser sei der Caritasverband, der sich nun für die sechs Millionen Kosten zu unrecht beschuldigt fühlt, nicht verantwortlich. „Die sind aus dem Jahr 1947“, so van Meerbeck. Auch dass Schimmel ein dauerhaftes Problem in der Fliehburg sei, sei nicht neu sondern normal, wenn 40 Menschen in einem Gebäude leben, atmen, duschen.

Seit 2017 nicht mehr saniert

Seitdem die Stadt 2017 den Baustopp verhängt hatte, habe die Caritas an der Fliehburg nicht mehr gebaut oder saniert. Anfang 2019 hätten Stadt und Caritasverband in einer Abschlussvereinbarung einen Schlussstrich gezogen, der TÜV habe ein Gutachten erstellt. Mängel, die abzustellen waren, wurden abgestellt. Dass nun wieder Vorwürfe auftauchen, empfindet van Meerbeck als schlechten Stil.