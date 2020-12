FDP-Fraktion schlägt eine ampelfreie Voerder Innenstadt vor

Voerde. Nach Ansicht der FDP würde sich besonders die Kreuzung Grutkamp/Bahnhofstraße/Im Osterfeld für den Umbau zu einem Kreisverkehr eignen.

Die FDP-Fraktion schlägt vor, die Voerder Innenstadt weitestgehend ampelfrei zu gestalten. Der entsprechende Prüfauftrag an die Verwaltung wurde unlängst vom Stadtrat zur Beratung in den dafür zuständigen Bau- und Betriebsausschuss verwiesen. Aus Sicht der Liberalen würde sich für eine Umgestaltung mittels Kreisverkehr und Zebrastreifen insbesondere die Kreuzung Grutkamp/Bahnhofstraße/Im Osterfeld eignen. Vor einem Jahr wurde genau dies ein paar hundert Meter weiter umgesetzt: Ende Dezember 2019 wurde der Kreisverkehr an der Dinslakener Straße/Steinstraße für den Verkehr freigegeben.

FDP Voerde sieht durch Abbau von Ampelanlagen mehrere positive Effekte

Nach Meinung der FDP gehen mit einem Abbau von Ampelanlagen mehrere positive Effekte einher. Neben einer Verbesserung der Verkehrssicherheit in dem konkret genannten Fall – die Kreuzung Grutkamp/Bahnhofstraße/Im Osterfeld sei nicht optimal gestaltet, bestätigt FDP-Fraktionsgeschäftsführer Jürgen Berger auf Nachfrage der NRZ – benennen sie als einen Punkt den Verkehrsfluss. „Für alle Verkehrsteilnehmer kann die Umgestaltung zur Verkürzung von unnötigen Warte- und Standzeiten führen. Aber vor allem für Fußgänger und den Radverkehr, die durch die neue Verkehrsführung priorisiert werden sollen, ergeben sich große Vorteile, zumal die Straßenführung an der genannten Kreuzung aktuell nicht stimmig erscheint“, heißt es in der Begründung des FDP-Antrags.

Verteilerkreise seien „immer für einen flüssigen Verkehrsablauf“ und die Reduzierung von CO2-Emissionen gut. „Ein konkretes Beispiel ist die Autobahnab- und –auffahrt Dinslaken-Süd. Dort wurde das Verkehrsaufkommen auch durch einen Verteilerkreis entzerrt“, führt Jürgen Berger weiter aus.

Voerder Liberale verweisen auf Einsparungen bei Strom- und Betriebskosten

Positive Effekte für die Umwelt würde neben der Reduzierung von Schadstoffemissionen durch kürzere Standzeiten im Autoverkehr nach Ansicht der FDP-Fraktion auch der Wegfall der elektrisch betriebenen Ampelanlage bergen. Die damit einhergehende Reduzierung des Stromverbrauchs bedeute darüber hinaus finanzielle Vorteile. Die Betriebskosten würden ebenfalls eingespart. Zudem könne ein Kreisverkehr „insektenfreundlich gestaltet“ und so der Artenerhalt gefördert werden, argumentieren die Liberalen in ihrem Antrag.

Auch ergibt sich aus ihrer Sicht die Möglichkeit einer „Verschönerung des Stadtbildes, da sich statt der unansehnlichen Ampelanlage ansprechend bepflanzte Kreisverkehre in das Stadtbild einfügen“. Die vorhandene städtische Fläche an der Kreuzung Grutkamp/Bahnhofstraße/Im Osterfeld scheint nach Einschätzung der FDP „für den erhöhten Flächenbedarf“ einer Umgestaltung zu einem Kreisverkehr „ausreichend“ zu sein.