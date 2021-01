FDP Dinslaken: Zechenwerkstatt ist ein "Millionendesaster"

Dinslaken Der Kauf der "Schrottimmobilie" sei mit "nicht absehbaren Kosten" verbunden. Die Stadt habe die Politik nicht ausreichend informiert.

Als "Millionen-Desaster" bezeichnet die FDP den Kauf der Zechenwerkstatt, den der Hauptausschuss in seiner letzten Sitzung auf den Weg gebracht hat.

FDP und Linke hätten "vor dem Erwerb der Schrottimmobilie gewarnt und auch auf die nicht absehbaren Kosten hingewiesen", so die FDP. Die Grundstückskosten seien mit 80 Euro pro Quadratmeter doppelt so hoch wie die anderer, bereits verkaufter Flächen im selben Areal. "Sie sprengen mit 500.000 Euro zusätzlich die Kosten, die aus dem investiven Haushalt genommen werden müssen." An die Adresse der anderen Parteien fragt die FDP: "Welche Lösung können die Fraktionen von CDU, SPD, Grüne und die PARTEI jetzt aus dem Hut zaubern? Wie erklären Sie dem Dinslakener Steuerzahler diese Ausgaben?"

"Warum wurde dieses Gutachten den Fraktionen nicht übermittelt?"

Die FDP Fraktion erinnert in dem Zusammenhang an den Kauf des Wasserturms für einen Euro von der RAG, dessen Sanierung die Stadt 350.000 Euro gekostet habe. Für die Zechenwerkstatt fehle zudem ein "vorzeigbares Konzept zur künftigen Nutzung".

Außerdem kritisiert die FDP die Informationspolitik der Stadtverwaltung. Dieser liege ein Denkmalschutzgutachten zur Ermittlung der aufzuwendenden Kosten für die Zechenwerkstatt vor. "Warum wurde dieses Gutachten den Fraktionen nicht übermittelt?", fragt die FDP.

FDP fordert Konsequenzen

Die Begründung des Planungsdezernenten und Kämmerers Dr. Thomas Palotz, die Parteien hätten schließlich nicht danach gefragt, zeige, dass der Dezernent die Politik aus taktischen Gründen "in Ihrer Information aushebelt". Die FDP fordert: "An dieser Stelle müssen endlich von der Politik Konsequenzen gefordert werden."