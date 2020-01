Exhibitionist in Dinslaken: Jogger lief ohne Hose

Dinslaken. An der Emscher in Dinslaken joggte am Dienstag ein Mann ohne Hose und Unterhose. Er muss von mehreren Spaziergängern gesehen worden sein.

Eine Spaziergängerin hat am Dienstagnachmittag an der Emscher einen Jogger ohne Hose gesehen. Die Oberhausenerin war gegen 16.30 Uhr mit ihrem Hund an der Emscher zwischen Landwehrstraße und Brinkstraße spazieren. In Höhe der alten Eisenbahnbrücke beobachtete sie einen Mann, der Richtung Brinkstraße joggte, keine Hose und keine Unterwäsche trug und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Die Oberhausenerin drehte um und informierte die Polizei. Sie gab an, dass sich vor Ort noch weitere Spaziergänger und ein Hundehalter mit drei Hunden aufhielten, die den Mann ebenfalls gesehen haben müssten.

So sah der Mann aus

Der Exhibitionist war etwa 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, schlank, hatte kurze, braune Haare. Er trug eine Sweatshirtjacke in grau und türkis und hatte weder Hose noch Unterwäsche, jedoch Schuhe an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.