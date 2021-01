Etatentwurf: EBH stimmt mit Bauchschmerzen zu

Hünxe Trotz optimistischem Ansatz wollen die Engagierten Bürger Hünxe (EBH) nach ihrer Klausurtagung grünes Licht zum Haushaltsentwurf geben.

Auf sehr viel Hoffnung beruht nach Ansicht der Fraktion der Engagierten Bürger Hünxe (EBH) der Haushaltsentwurf der Gemeinde für das Jahr 2021. Das Zahlenwerk basiere auf der Annahme einer positiven konjunkturellen Entwicklung nach der Pandemie und sich daraus ergebender Mehrerträge im Bereich der Steuern.

Damit drücke der Etatentwurf die Zuversicht aus, dass es nach Beendigung der Krisensituation aufgrund der Pandemie schnell zu einer wirtschaftlichen Erholung und damit im Haushalt der Gemeinde zu Steuer-Mehreinnahmen in den Bereichen Gewerbesteuer und Einkommenssteuer komme. Des Weiteren beruhe der Optimismus für die mittelfristige Finanzplanung darauf, dass die Gemeinde Hünxe durch weitere bundes- oder landespolitische Maßnahmen entlastet wird.

„Leider weiß heute keiner, ob es so kommen wird. Eine Planung auf Basis pessimistischer Annahmen hätte zu einem neuen Haushaltssicherungskonzept führen können. Dann wären einerseits wichtige Investitionen in die Infrastruktur, Gebäude, Digitalisierung und Schulen teilweise infrage gestellt worden. Andererseits hätte die Frage nach Steuererhöhungen (Grundsteuer, Gewerbesteuer) wieder im Raum gestanden“, fasst EBH-Fraktionschef Ralf Lange die Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung zusammen.

Verweis auf wichtige Investitionen

Die EBH-Fraktion werde, wie alle anderen Fraktionen im Gemeinderat, den optimistischen Planungsprämissen zustimmen. „Aber ich muss einräumen, dass uns nicht wohl dabei ist. Kein Unternehmer würde seine Finanzplanung auf der Hoffnung so positiver Einnahmen aufbauen,“ ergänzt der stellvertretende EBH-Fraktionsvorsitzende Markus Kempmann.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen (NFK-CIG NRW) ermöglicht es den Kommunen, die durch die Corona-Krise entstandenen Finanzschäden im Haushalt separat auszuweisen und als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnishaushalt aufzunehmen. Der außerordentliche Ertrag könne dann über bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden. „Dieses Gesetz erlaubt also die wundersame Wandlung der ,Corona-Kosten’ in einen außerordentlichen Ertrag und bewirkt damit, dass die Lasten der Pandemie von der Kinder- und Enkelgeneration bezahlt werden,“ kommentiert Lange. Trotz Berücksichtigung dieser neuen gesetzlichen Möglichkeiten plant Kämmerer Michael Häsel für 2021 mit einem Verlust in Höhe von 2.335.000 Euro. Ohne das neue Gesetz hätte der Verlust 3.725.000 Euro betragen.

Dennoch müsse die Gemeinde weiterentwickelt werden, betont die EBH-Fraktionsspitze. Viele notwendige Investitionen in Digitalisierung, Schulen, Infrastruktur würden auf den Weg gebracht. Dazu gehörten zum Beispiel die Projekte Sanierung der Gemeindestraßen (in den nächsten vier Jahren jeweils 600.000/Jahr), Sportplatz Bruckhausen (1,25 Mio. Euro), Grundschule Drevenack (1,5 Mio. Euro), Neugestaltung Ortsmitte Hünxe (verteilt über drei Jahre rund 1,95 Mio. Euro), Neubau Regenrückhaltebecken Drevenack (3 Mio. Euro), barrierefreier Ausbau von neun Bushaltestellen (230.000 Euro), Breitbandverkabelung (1,8 Mio. Euro).

Die Finanzierung werde unter Nutzung von Fördermitteln und durch neue Kredite in Höhe von rund acht Mio. Euro sichergestellt. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde Hünxe wachse damit auf mehr als 27 Mio. Euro an. „Dies sind mehr als 2.000 Euro je Bürgerin/Bürger der Gemeinde Hünxe“, erklärt die EBH-Fraktion.