Engelswerk? Der Weihnachtsbaum im Wohnungswald ist zurück

Dinslaken Der gestohlene Weihnachtsbaum im Wohnungswald Dinslaken ist wieder da. An seinen Ästen hängen gute Wünsche und tröstende Worte.

Ein Weihnachtsengel muss im Wohnungswald unterwegs gewesen sein. Und gesehen haben, dass mitten im Wald, wo sonst immer ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum ein Lächeln auf die Gesichter der Spaziergänger und Jogger zaubert, nur noch ein wenig Stroh lag und kein Baum mehr stand. Der Bürger-Weihnachtsbaum, war, . Und nun hat ihn jemand wieder aufgestellt. Ein Weihnachtsengel, vermutlich.

War es der Grinch?

Vielleicht hat sich der Grinch in seiner Wut auf Weihnachten die Mühe gemacht, das schmucke Bäumchen den ganzen Weg entlang aus dem Wald zu zerren. Wirklich nah am Parkplatz steht es nicht. In der Umgebung lag es auch nicht. Und die Förster der Steag, die den Wald bewirtschaften, haben den Weihnachtsbaum nicht angerührt.

Aber der Grinch hat offenbar keine Chance gegen den Engel, der alle Jahre wieder und nun auch nach dem Verschwinden wieder einen Tannenbaum an der Stelle aufgestellt und hergerichtet hat. Silbrige Schleifen glänzen an den Spitzen, an den Ästen baumeln Sterne und Tannenzapfen und Meisenknödel, auf dem Boden liegen Möhren für die Tiere im Wald.

Ein Postfach für die Waldnutzer

Aber der Weihnachtsbaum ist mehr als nur Schmuck. Er ist ein Zeichen des guten Miteinanders von Sportlern, Hundehaltern und Spaziergängern im Wald. Und er ist eine Art Postfach für gute Wünsche und Grüße an andere Nutzer des Waldes und den Rest der Welt.

"Frohe Weihnachtszeit allen Naturfreunden", steht etwa auf einer mit hübschen Glanzbildern beklebten Karte und: "Passt auf, dass die Erde wieder gesund wird." Allen "Sportlern und Spaziergängern frohe Feiertage" wünscht eine andere Karte, eine andere ruft auf: "Seien wir alle achtsam und respektvoll miteinander". Ein langer Brief richtet sich an die Menschen, "für die das Jahr 2020 mit Kummer und Leid verlaufen ist": Für sie zum Trost hat er Hermann Hesses Gedicht "Stufen" aufgeschrieben: "...Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben... ."

"Merry Christmas" hat ein Kind auf einen bunten Holzstern gemalt, ein anderes wünscht eine "Söne" - plus "ch" - Weihnachtszeit und erzählt, dass es in der Weihnachtszeit immer Plätzchen backt: "Die sind so lecker!".

"Du bist wieder da, lieber Baum"

Und natürlich schreiben die Menschen auch an den Weihnachtsbaum: "Du bist wieder da, lieber Baum, zur Freude vieler Menschen." Und: "Schön, dass Du wieder da bist!" Vorne auf der Karte ist ein Engel abgebildet. Ein Weihnachtsengel.