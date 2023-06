Nach Deicherosion: Eisenbahnbrücke über Emscher abgesackt

Dinslaken. Mit einem lauten Knall ist Freitagabend eine Eisenbahnbrücke in Dinslaken teilweise abgesackt. An der Stelle hatte sich vorher der Deich gelöst.

Die Situation am Emscherdeich in Dinslaken schien sich zunächst entspannt zu haben, als sich am späten Freitagabend plötzlich die Nachricht verbreitete, dass die Eisenbahnbrücke „Am Stapp“ mit einem lauten Knall abgesackt sei. Dinslakens Bürgermeisterin Michaela Eislöffel erreichte die Nachricht spätabends in ihrem Büro - sie leitete sofort alles Nötige in die Wege.

Deutsche Bahn, Technisches Hilfswerk, Feuerwehr, Vertreter der Emschergenossenschaft und auch Statiker sind seitdem vor Ort und beobachten die Situation und besprechen mögliche Szenarien. Kurz vor Mitternacht hieß es, die Lage sei unverändert und die Brücke habe sich nicht weiter bewegt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, twitterte die Emschergenossenschaft, „über Nacht wird das Bauwerk jetzt von Fachleuten bewacht.“

Nach den starken Regenfällen am Donnerstag sind Teile des Deiches an der Emscher abgerutscht. Am Freitagabend ist deshalb wohl auch die Eisenbahnbrücke „Am Stapp“ einseitig abgesackt. Foto: Indra Heilmann

Die Deicherosion endet direkt an der Brücke. An dem betroffenen Ufer ist die Brücke dann auch abgesackt, so die ersten Informationen. An den Widerlagern des Bauwerks soll es Schäden und Risse geben. Noch bei seinem Besuch am Nachmittag hatte NRW-Umweltminister Oliver Krischer gemahnt, die Statik der Eisenbahnbrücke zu überprüfen.

Bahnverkehr über die Eisenbahnbrücke „Am Stapp“ ist seit dem Morgen eingestellt

Bahnen fahren derzeit keine über die Brücke, da die Deutsche Bahn diese laut der Dinslakener Bürgermeisterin Michaela Eislöffel bereits morgens für den Verkehr gesperrt hatte. Über die Strecke fährt die Walsumbahn, außerdem fahren verkehren hier Güterzüge zum Hafen Emmelsum.

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Nach den heftigen Regenfällen ist der Emscherdeich in Dinslaken auf einer Länge von etwa 100 Metern abgerutscht und droht zu brechen. Foto: Lars Fröhlich

Emscherdeich in Dinslaken bricht - die Fotos Nach den heftigen Regenfällen ist der Emscherdeich in Dinslaken auf einer Länge von etwa 100 Metern abgerutscht und droht zu brechen. Foto: Lars Fröhlich

