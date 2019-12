Dinslaken. Die CDU moniert Verletzungsfahren und Angsträume auf der Amalienwiese Dinslaken. Die Stadt soll dauerhaft für Verbesserungen sorgen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dinslakens größter Bolzplatz - CDU sieht Verletzungsgefahr

Die Amalienwiese ist mit rund 21.000 Quadratmetern der größte Bolzplatz in Dinslaken – aber in keinem guten Zustand. Der Zustand der Rasenfläche sei schlecht und berge Verletzungsrisiken, kritisiert die CDU und beantragt auf Anregung der JU, die Qualität der Amalienweise im Hagenbezirk zu verbessern.

Sportstätte für Nicht-Vereinsmitglieder

Die Amalienwiese, so CDU-Fraktionsvorsitzender Heinz Wansing, „erfüllt eine wichtige Aufgabe im Quartier Hagenbezirk, aber auch für die ganze Stadt.“ Da das Ausweichen auf Vereinssportanlagen Nichtmitgliedern „schwer bis gar nicht möglich ist, ist es Aufgabe der Stadt neben dem Erhalt konventioneller Sportstätten auch für Bürger, die keine Vereinsmitglieder sind, Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung und Freizeitgestaltung in einem sicheren und angenehmen Umfeld zu schaffen“, so Wansing. Mit der Qualität und dem Zustand der Amalienwiese sind JU und CDU aber „nicht zufrieden“.

JU und CDU wollen die Verwaltung daher beauftragen, den Zustand der Rasenfläche der Amalienwiese auf Vertiefungen, Erhöhungen und etwaige andere Stolperfallen zu überprüfen, diese auszubessern sowie einen Rückschnitt des Straßengrüns vorzunehmen. „Darüber hinaus möchten wir, dass die Rasenfläche der Amalienwiese regelmäßig gewalzt und in den entsprechenden Monaten regelmäßig gemäht wird“ – und zwar dauerhaft.

„Die Amalienwiese wird regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Familien zur Freizeitgestaltung genutzt. Dabei werden Teamsportarten, in erster Linie Fußball, auf der Rasenfläche ausgeübt“, so Phil Brüggemann, Vorsitzender der Jungen Union.

„Erhebliche Verletzungsrisiken“

Derzeit bestünden aber „aufgrund des schlechten Zustandes der Rasenfläche erhebliche Verletzungsrisiken durch Stürze oder Umknicken der Fußgelenke. Die unebene, teils hügelige Rasenfläche und die Vielzahl an Schlaglöchern tragen dazu bei, dass viele Hobbyfußballergruppen die Amalienwiese mehr und mehr meiden.“

Diese Problematik werde dadurch verstärkt, dass Schulen in der Gegend – insbesondere das Otto-Hahn-Gymnasium – die Amalienwiese für diverse Sportarten wie Kugelstoßen, Speerwerfen, Fußball, Ausdauertraining oder Flag Football nutzen würden. „Starke Regenfälle verschärfen den problematischen Zustand der Rasenfläche weiter, was der Nutzung der Amalienwiese als Freizeitfläche zeitweise entgegensteht“, so Wansing.

Durch den Rückschnitt des Straßengrüns soll zudem die Einsehbarkeit der Wiese von Straßen aus verbessert und das Sicherheitsgefühl der Nutzer gestärkt werden. „Schließlich entstehen Angsträume an den Orten, wo sich bestimmte Personengruppen unbeobachtet fühlen.“ Die Amalienwiese soll auf diese Weise „zu ihrem gedachten Zweck, der sportlichen Betätigung und Freizeitgestaltung, wieder ohne Risiken genutzt werden können und somit zu einem attraktiveren Ort mit mehr Aufenthaltsqualität werden.“