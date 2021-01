Dinslakener Sternsinger tüten 2021 den Segen ein

Dinslaken Die Sternsinger in Dinslaken können in diesem Jahr die Häuser nicht in der üblichen Weise besuchen. Dafür gibt es den "Segen-to-go".

Dinslaken. "Auch wenn wir es schon länger geahnt haben, kam die Entscheidung sehr überraschend und sehr kurzfristig", so Pastoralreferent Franz-Josef Roth aus St. Vincentius. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinden in Dinslaken in diesem Jahr nicht in der üblichen Weise die Häuser besuchen und den Segen des neugeborenen Gottessohnes bringen können.

"Das ist für alle, für die Kinder, für die Betreuer und für die vielen, die sich auf einen Besuch gefreut haben, mehr als schade", sagt Roth. In diesem Jahr bringen die Sternsinger den „Segen-to-go“ zu den Häusern und werfen ihn in die Briefkästen ein. Los geht es ab Mittwoch, 6. Januar (Heilige Drei Könige).

Sternsingersegen und Spendentütchen

Aufgrund der besonderen Situation hat das Kindermissionswerk den Aktionszeitraum bis zum 2. Februar verlängert. Im „Paket“ sind der Sternsingersegen und ein Spendentütchen mit Überweisungsträger. Besucht werden alle Haushalte, die auch schon in den letzten Jahren auf den Listen der einzelnen Sternsingeraktionen standen. Diejenigen, die in den letzten Jahren (noch) nicht von den Sternsingern besucht wurden, können sich im Pfarrbüro oder über die Facebookseite anmelden oder direkt die Engagierten vor Ort ansprechen.

Auch in den Kirchen wird der „Segen-to-go“ ab dem 6. Januar ausliegen. Ab Mittwoch singen die Sternsinger der Stadt dann auch auf der Homepage www.katholische-kirche-dinslaken.de und auf der Facebookseite DinChurch. Hier gibt es auch noch weitere Informationen.

Schwerpunktland ist in diesem Jahr die Ukraine

"Die Sternsinger hoffen, dass durch das Engagement der vielen Freiwilligen in unseren Gemeinden dennoch der Segen ankommt und bitten um Spenden. Denn darum geht es ja: Um Hilfe für Kinder in Notsituationen weltweit", erklärt Franz-Josef Roth. Die Kirchengemeinde danke allen, die sich – trotz der besonderen Umstände – in diesem Jahr wieder im Rahmen der Sternsingeraktion engagierten.

Informationen zum Schwerpunktland - in diesem Jahr die Ukraine – und weiteres finden sich auf der Seite www.sternsinger.org.