Dinslakener Glockenspiel: Finanzierung weiter ungeklärt

So sieht das Stammen-Haus an der Dinslakener Neustraße seit Monaten aus. Bis Mitte 2021 soll die Fassade wieder der alten Optik entsprechen.

Dinslaken Das verschwundene Glockenspiel vom Stammen-Haus an der Neustraße soll rekonstruiert werden. Unklar ist aber weiter, wer dafür bezahlt.

Ist das Glockenspiel von der zur Chefinnensache geworden? Kurz vor Weihnachten hat es ein Gespräch zwischen Verwaltung und Stadtmarketingverein gegeben, an dem neben Andreas Eickhoff, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins, auch Bürgermeisterin Michaela Eislöffel teilgenommen hat. Gemeinsames Ziel ist die Rekonstruktion des Glockenspiels, das im Frühjahr vom Stammen-Haus entfernt wurde. Allerdings sind wichtige Fragen noch ungeklärt.

"Konstruktives Gespräch"

Das Gespräch sei "sehr konstruktiv" gewesen, berichtet Stadtsprecher Marcel Sturm auf Nachfrage der NRZ. "Es bestand und besteht weiterhin Einigkeit darin, eine Lösung im Sinne der BürgerInnen finden zu wollen", so Sturm weiter. Heißt: Das Glockenspiel soll rekonstruiert und an "noch zu klärender Stelle" wieder angebracht werden. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel werde dazu zu Beginn des neuen Jahres "weitere Gespräche führen".

Offene Frage I: Ort für ein neues Glockenspiel

Sicher ist: An der Fassade des Stammen-Hauses, wo das Glockenspiel jahrzehntelang gehangen hat, soll es nicht wieder angebracht werden. Das hat sich der neue Eigentümer verbeten. Der Restaurantbesitzer aus Gelsenkirchen hat das Haus an der Neustraße - ein Geschenk des Uhrmachers Hans Stammen an die Lebenshilfe - bereits im vergangenen Jahr von der Lebenshilfe gekauft.

Nach Aussagen der Lebenshilfe soll er mündlich zugesichert haben, Glockenspiel weiterhin angebracht zu lassen. In den Kaufvertrag aufgenommen wurde der Passus jedoch nicht und der Käufer fühlte sich offenbar auch nicht an die mündliche Zusage gebunden: Im Frühjahr 2020 wurde die Fassade des Hauses umgestaltet - graue Dämmplatten statt Stuckfassade - und das Glockenspiel abgenommen.

- die Empörung unter den Dinslakenern war groß. Auch Michaela Eislöffel, zu diesem Zeitpunkt noch Bürgermeister-Kandidatin, hat sich damals mit Bürgern unterhalten und war "beeindruckt von den tiefen Emotionen die mit den geschilderten Erinnerungen verknüpft sind". Ihr damaliges Ziel, das Glockenspiel aufzufinden und diesen "historischen Schatz" zu erhalten, hat allerdings der neue Eigentümer zunichte gemacht: Er hat das Glockenspiel nach eigener Auskunft einem Schrotthändler verkauft, .

Geklärt: die Fassadengestaltung

-- deren Umgestaltung hat gegen die Gestaltungssatzung der Stadt Dinslaken verstoßen. "Die ehemalige Struktur der Fassade mit Ornamenten soll wieder hergestellt werden", so Marcel Sturm. Das Grau soll einem hellen Beige-Ton weichen, die Fenster werden zwei Farbnuancen dunkler abgesetzt. Die Arbeiten sollen bis etwa Mitte 2021 erledigt werden, so Sturm.

Offene Frage II: Wer zahlt?

Ungeklärt ist neben der Frage, wo ein Glockenspiel aufgehängt werden könnte, auch die Kostenfrage, so Marcel Sturm. Die Glocken- und Kunstguss-Manufaktur Petit & Gebr. Edelbrock aus Gescher, die noch die Unterlagen zu dem Glockenspiel besitzt, hat die Kosten für die Wiederherstellung mit mindestens 42.000 Euro beziffert. Das Angebot gilt bis Ende 2020 - also noch wenige Tage.

Michaela Eislöffels Vorgänger im Amt des Bürgermeisters, Michael Heidinger, hatte das Glockenspiel zur Chefsache erklärt. Mit dem Stadtmarketingverein, der sich sehr für das Glockenspiel eingesetzt hat, wurde vereinbart, das Geld im Rahmen eines zu sammeln. Eine Idee, die Andreas Eickhoff danach kritisiert hat.

Wo das Geld nun herkommen soll? "Dazu möchten Bürgermeisterin und Verwaltung erst einmal Gespräche in vertraulichem Rahmen führen", so die Auskunft des Stadtsprechers.

>>Hier ist das Glockenspiel zu hören

Wer das Glockenspiel noch einmal hören möchte, hat dazu Gelegenheit auf Youtube. Lothar Herbst hat vor einigen Jahren für seine Seite „Dinslaken meine Stadt“ ein Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=sc1ibF-c8nc&t=5s