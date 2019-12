Dinslakener Förderverein: Gegen Armut in der Gesellschaft

Seit vielen Jahren gibt es den Düppelpunkt der Caritas. Und seit nun acht Jahren existiert der Förderkreis Düppelpunkt, der sich gegen Armut in der Gesellschaft engagiert. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, die Ziele und Aufgaben der Einrichtung finanziell und ideell zu unterstützen.

Förderkreis besteht aus Ehrenamtlern aus Politik und Wirtschaft

Der Förderkreis hilft bei der Sicherstellung der Grundversorgung von Kindern durch die Finanzierung des Mittagsessens. Der Verein hilft auch, die schulische Förderung der Kinder durch die Anschaffung von Fachliteratur, Medien und Lernmitteln. Es werden aber auch pädagogisch notwendige Ausstattungen für den Düppelpunkt wie Außenkicker, Turnmatten oder Basketballkörbe finanziert. Der Förderkreis, der sich im Juli 2011 gegründet hat und der aus ehrenamtlich tätigen Personen aus Politik und Wirtschaft besteht, unterstützt die Caritas-Einrichtung auch bei der Durchführung von Ferienfreizeiten und von Ausflügen. Und in diesem Jahr konnten die Kinder dank des Förderkreises an einem Yoga-Kurs teilnehmen. Dem Förderkreis Düppelpunkt gehören zurzeit 13 Personen an.

Foto: NRZ / FFS

Wie es in der Satzung heißt, ist der Förderkreis ein freiwilliger Zusammenschluss von Menschen, die sich auf die ihnen mögliche Weise für die Zielsetzung, Inhalte des Caritasverbandes und die Unterstützung der Mitarbeiter und ihrer Arbeit einsetzen. Grundsatz der Arbeit sei das „unbürokratische Zusammenwirken im Sinne der Menschen“. Und von den Mitgliedern werden keine regelmäßigen Beiträge erhoben.

Düppelpunkt begann als „Lern- und Spielstube“

Den Düppelpunkt gibt es bereits seit 35 Jahren, damals begann die Arbeit, hieß das Haus noch „Lern- und Spielstube“ und die Gruppenarbeit mit Kindern aus dem nahen städtischen Obdach charakterisierte das Leben im Haus.

Heute ist der Düppelpunkt nicht nur ein Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Verschiedene Fachdienste der Caritas sind dort untergebracht. Es ist eine Kindertageseinrichtung, eine eine Krabbelgruppe für Kinder ab zwei Jahren ist vorhanden sowie Hausaufgaben- und Freizeitgruppen für Kinder im Grundschulalter. Mitarbeiter der Caritas bieten auch eine Kurberatung für Mütter und Väter sowie eine Sozialberatung.