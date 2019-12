Dinslaken/Recklinghausen. Die Stadt Dinslaken macht mit beim Klima-Projekt des Emschergenossenschaft. Anfang des neuen Jahres soll mit der Umsetzung begonnen werden

Dinslaken unterschreibt Selbstverpflichtung für das Klima

Bei der Jahresversammlung der Emschergenossenschaft im Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen unterzeichnete auch die Stadt Dinslaken als Mitglied der Emscher-Kommunen und der Emschergenossenschaft die Verpflichtungserklärung für das Projekt „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“. Mit Beginn des neuen Jahrs soll die Verpflichtung mit Leben gefüllt werden.

Vor 120 Jahren, 1899, wurde die Emschergenossenschaft gegründet: Als Zwangsvereinigung entstand sie – auf Weisung des preußischen Staates, um die Abwassermisere im zentralen Ruhrgebiet entgegen des damaligen Kirchturmdenkens in den Griff zu bekommen. Heute ist von Zwang und Kirchturmdenken keine Rede mehr. Längst hat die Region begriffen, dass der immensen Herausforderung Klimawandel nur gemeinsam Einhalt geboten werden kann.

Prof. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emschergenossenschaft und Ko-Moderator des Themenfeldes „Grüne Infrastruktur“ in der Ruhrkonferenz, fasste zusammen: „Mit der heutigen Verpflichtungserklärung gehen wir die Herausforderung Klimawandel gemeinsam als Region an. Nur so lassen sich Lösungen für regionale Problemstellungen finden. Mit diesem Projekt können wir Vorbild für andere Regionen in Europa und in der Welt sein, so wie wir es bereits auch von unserem Emscher-Umbau kennen.“

Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“

Im Rahmen der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ haben sich alle beteiligten 16 Emscher-Städte und die Emschergenossenschaft einstimmig auf ein gemeinsames Vorhaben für eine regionale Klimaanpassungsstrategie verständigt. Gleichzeitig verfolgen die Partner das Ziel, auch den Lippeverband, den Ruhrverband und den Regionalverband Ruhr sowie die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft mit einzubinden. Denn: „Hochwasser und Hitzewellen machen nicht an Stadtgrenzen oder Wasserscheiden Halt, der Herausforderung Klimawandel müssen wir uns gemeinsam stellen“, sagt Paetzel.

Zu diesem Zweck wird die Emschergenossenschaft für alle Städte und Wasserverbände eine Service-Stelle aufbauen, die die Zukunftsinitiative weiterentwickelt und in Abstimmung mit den Beteiligten unter anderem folgende Aufgaben übernimmt: einvernehmliche Festlegung von Maßnahmen, Standards und Prioritäten zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, Koordinierung von Finanzierungsmodalitäten und Abwicklung der Maßnahmenfinanzierung für die Emscher-Städte, und Fachberatung bei Projekten beziehungsweise Baumaßnahmen, von Projektentwicklung bis hin zur baulichen Umsetzung. Bis 2040 sollen unter anderem der Regenwasserabfluss von Regenwasser in Mischsystemen um 25 Prozent reduziert und die Verdunstungsrate um zehn Prozent erhöht werden.