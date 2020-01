Dinslaken/Voerde. Rock und Musical: So starten Dinslaken und Voerde am Veranstaltungswochenende vom 3. bis 5. Januar ins neue Jahr.

Dinslaken und Voerde: Hier ist am Wochenende was los

Die Veranstalter lassen das neue Jahrzehnt langsam angehen. Doch wer nach der Silvesterparty schon wieder fit ist, kann zwischen Rock und Musical wählen.

Hier spielt die Musik!

Los geht’s am Freitag, 3. Januar, um 20 Uhr im Tom’s an der Thyssenstraße 78 in Dinslaken mit Martin Engeliens „Go music“-Session. Mit dabei sind die Bluessängerin und Gitarristin Vanja Sky, der italienische Gitarrenspezialist und Sänger Francesco Marras, Bene Neuner am Schlagzeug und Martin Engelien am Bass. Tickets gibt es für 12 Euro im Vorverkauf im Musikladen „Music & More“, Thyssenstraße 81, per E-Mail an werkhalle@walzwerk-din.de, per WhatsApp an 015773601699 oder für 15 Euro an der Abendkasse. Einlass ist um 19 Uhr, nach Ende des Konzerts gegen 22.30 Uhr möchte Veranstalter Heinz-Dieter Hamm (der „Schroeder“ von Schroeders Roadmanagement) den Abend gemütlich in der Kneipe mit offenen Ende ausklingen lassen.

Peter Wölke bittet zu „Musicals in Concert“ - für Sonntag gibt es noch Karten. Foto: Jochen Emde / FUNKE Foto Services

Wie immer zu Beginn des Jahres macht Peter Wölke Voerde zur Musicalstadt. Am Samstag, 4. Januar, und am Sonntag, 5. Januar, präsentiert er in „Musicals in Concert“ die Hits der schönsten und beliebtesten Musicals live mit hervorragenden Sängerinnen und Sängern und Liveband in der Aula des Gymnasiums Voerde. Neben neuen Musicalsongs vom Londoner Westend und vom Broadway werden Hits aus aktuellen Deutschland-Premieren präsentiert. Auch auf altbewährte „All-Time-Classics“ wird nicht verzichtet. Das Konzert am Samstag ist bereits ausverkauft, für den Termin am Sonntag sind noch Karten zum Preis von 29 Euro über die VHS erhältlich. Showbeginn ist um 19 Uhr. Vorverkaufsstellen sind neben der VHS in Voerde und Dinslaken sowie dem Bürgerbüro Voerde die Buchhandlungen Lesezeit! und Buch und Präsent Mila Becker.

Das auch noch!

Es sind nicht nur die Hirten, in Lohberg steht auch der Bergmann an der Krippe im Stall. Die figürliche Darstellung des Geschehens der Weihnachtsnacht ist nicht nur eine schöne heimische Tradition. Liebevoll gestaltete Krippenszenen findet man auch in den Kirchen. Ihnen ist in der Region ein eigener Tag gewidmet. Kirchen in Voerde, Dinslaken, Walsum und Hünxe sowie einige Senioreneinrichtungen in Dinslaken und Walsum laden zur „Krippenerfahrung“ am Sonntag, 5. Januar während der morgendlichen Gotteesdienste und zwischen 15 und 18 Uhr ein. Mit der Teilnahme der ev. Kirche “Unsere Arche” in Bruckhausen nehmen erstmals alle evangelischen und katholischen Kirchen in einer Kommune des Dekanats an der Aktion teil.

In einigen der Kirchen stehen Ansprechpartner zur Verfügung, in St. Marien in Lohberg gibt es wieder ein Krippencafe, wo ehrenamtliche Krippenbauer für das leibliche Wohl sorgen. Das Infoheft zur Aktion liegt in den Kirchen aus oder kann unter www.katholische-kirche-voerde.de eingesehen werden, Achtung: Die Jakobuskirche in Dinslaken und die Barbarakapelle in Voerde sind nur vormittags zugänglich.

Da auch die Krippen in Duisburg sehenswert sind, veranstaltet der ADFC Duisburg eine Radtour von Krippe zu Krippe. Wer die rund 60 Kilometer lange Strecke mitradeln möchte, schließt sich der Gruppe am Sonntag, 5. Januar, um 11 Uhr in Dinslaken am Neutor an. Der Tourenbeitrag für Nicht-Mitglieder beträgt drei Euro, bei Dauerregen oder Glatteis findet die Tour nicht statt.