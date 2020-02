Dinslaken: Über 700 jecke Damen feiern mit den Pinguinen

Tanzende Männer in 80er-Jahre Kostümen und eine Trommelshow mit leuchtenden Drumsticks: Das und vieles mehr bekamen die 781 jecken Frauen, die auf der diesjährigen Damensitzung der Pinguine des Ersten Dinslakener Narrenkomitees das Tribünenhaus der Trabrennbahn füllten, zu sehen. „Wie jedes Jahr gibt es wieder ein ganz neues Programm“, erzählte Jörg Köster, erster Vorsitzender der Pinguine. Schon zu Weihnachten sei die Damensitzung ausverkauft gewesen, so Köster weiter.

Das Publikum wird jünger

Im Vorjahr waren es noch rund 700 Frauen, die mit den Pinguinen die fünfte Jahreszeit feierten. Von Jahr zu Jahr werden es immer mehr, so der Vorsitzende. Weiter stellte er fest, dass neben den vielen Stammgästen auch immer wieder neue Damen dazu kommen und dass das Publikum immer jünger wird. Daher wurde auch das Programm der Sitzung an das jünger werdende Publikum angepasst. Eins ist Köster allerdings wichtig: „Wir wollen auf keinen Fall zu sehr in die Partyrichtung gehen. Wir sind immer noch ein Karnevalsverein.“ Für die richtige Karnevalsstimmung war auch in diesem Jahr gesorgt. Der Gardetanz der „Rheinflotte Köln“ sei unter anderem ein richtiger Hingucker, meint Köster.

Traditionell wurde die Sitzung mit dem „Pillepop“-Lied eröffnet

Schon vor der offiziellen Eröffnung des Programms war das Publikum in ausgelassener Stimmung: Mit eingeharkten Armen wurde an den Tischen geschunkelt und bei Liedern wie „Kölsche Jung“ geklatscht und mitgesungen. Nachdem das Narrenkomitee der Pinguine dann schließlich unter Applaus die Bühne betreten hatte, wurde die Sitzung traditionell mit dem „Pillepop“-Lied eröffnet.

„Schön, der Saal ist heute ja proppenvoll! Nächstes Jahr machen wir ihn dann noch voller“, rief Fabian Frenzer, Sitzungspräsident der Pinguine, dem Publikum von der Bühne entgegen und moderierte kurz darauf den ersten Programmpunkt an: „Jetzt kommt ein Mann, der seinen Vogel immer mit dabei hat“.

Der Bauchredner Fred van Halen betrat mit seiner Puppe Aky, ein Vogel mit orangefarbenen Haaren, die Bühne und versuchte die jecken Damen mit Witzen und Sprüchen, die er seiner Handpuppe in den Mund legte, bei Laune zu halten. Allerdings gelang es ihm nicht immer, die Aufmerksamkeit der feiernden Frauen bei sich zu behalten.

Bei der 35. Original Dinslakener Damensitzung der Pinguine wurde ausgelassen gefeiert. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Trommler mussten mehrere Zugaben geben

Zwischen den einzelnen Programmpunkten langweilten sich die Karnevalistinnen keineswegs, denn Tänzer „Rico“ tanzte sich dann als Arzt oder Soldat verkleidet durch das Publikum und ließ dabei auch mal das ein oder andere Kleidungsstück fallen. Bei der Trommelshow der Gruppe „Drummerholic“ war das Publikum vollkommen begeistert, besonders als das Licht auf der Bühne dunkler wurde und die Drumsticks der Trommler zu leuchten begannen. Die Trommler schafften es erst nach mehreren Zugaben, die Bühne wieder zu verlassen.

„Ich wusste vorher schon, die Jungs reißen mit euch heute die Hütte ab und die Trabrennbahn ist für uns nur noch bedingt verfügbar“, lachte Frenzer nach dem Auftritt der Gruppe. Schon während des Programms tanzten die Frauen zwischen den Stühlen und auch darauf. Es war eine ganz besondere Stimmung, die die Pinguine dem Publikum vermitteln möchten: „Die Leute stehen auf und strahlen einfach. Diese Leichtigkeit, diese Freude ist etwas anderes als ein DJ der Ballermannhits auflegt“, erklärte Köster.