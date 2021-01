Dinslaken: Spülmaschine löst Küchenbrand aus

Die Feuerwehr hat am Freitagabend einen Küchenbrand in Lohberg gelöscht. (Symbolbild)

Dinslaken. Die Feuerwehr hat einen Küchenbrand in Dinslaken-Lohberg gelöscht. Der Bewohner der Wohnung hatte bereits versucht, das Feuer zu löschen.

In einem Mehrfamilien und Reihenhaus im Ortsteil Lohberg hat es am Freitagabend gegen 19.15 Uhr in einer Küche gebrannt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte das das Feuer bereits auf ein Vordach im rückwärtigen Bereich des Gebäudes übergegriffen.

Der 28-jährige Bewohner der betroffen Wohnung hatte nach einem Löschversuch die Wohnung in der ersten Etage bereits verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst der Feuerwehr versorgt und in ein Dinslakener Krankenhaus transportiert. Wahrscheinlich hatte ein technischer Defekt der Spülmaschine zu dem Brand geführt

Junge Familie zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht

Da die Gefahr bestand, dass das Feuer im rückwärtigen Bereich auch auf das Dach übergreifen könnte, wurden ein Vater mit seinem vierjährigen Kind von der Feuerwehr unter Schutzmaßnahmen gegen den Brandrauch durch den leicht verrauchten Treppenraum ins Freie geführt.

Der Brand in der Küche und im Außenbereich konnte schnell abgelöscht und der Rauch mit Hilfe eines Lüfters aus dem Gebäude geblasen werden. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Gebäude innen und außen mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester. Auch die junge Familie wurde durch weitere Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und zur Untersuchung in ein Dinslakener Krankenhaus transportiert. Nach etwas über einer Stunde konnten die 39 Einsatzkräfte des Löschzuges Stadtmitte, der hauptamtlichen Wache und des Rettungsdienstes wieder einrücken.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. (red)