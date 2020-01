Dinslaken. Für die Kirchengemeinde St. Vincentius geht der Wunsch in Erfüllung, zumindest Erinnerung und Tradition an die alte Gemeinde wach zu halten.

Dinslaken: Nun erklingt die neue Glocke von Heilig Blut

An vier von unten beleuchteten Stahlträgern hängt die neue Glocke des Gemeindezentrums von Heilig Blut im Hagenbezirk. Hell erklang nach ihrer Segnung am vergangenen Freitag zum ersten Mal ihr Glockenschlag durch den Bezirk. Für die katholische Kirchengemeinde St. Vincentius geht endlich der Wunsch in Erfüllung, zumindest Erinnerung und Tradition an die alte Gemeinde wach zu halten. Viele Mitglieder der Altgemeinde erschienen zu diesem wichtigen Ereignis. Auch stilistisch erinnere der Glockenturm an den ehemaligen Turm der Kirche Heilig Blut, sagte der Sprecher des Gemeindeausschusses der Kirchengemeinde St. Vincentius, Willi Tenhonsel.

Kirche Heilig Blut wurde 2009 profaniert

Im Juni 2009 wurde die Kirche Heilig Blut profaniert und im Jahre 2011 abgerissen. Für die Altgemeinde ein trauriges Ereignis. Der damalige Pastor Theo van Doornick kam auf die Idee, als Erinnerung an die Kirche einen Gedenkturm zu installieren. Zu seinem Abschied verzichtete er auf Geschenke und wünschte sich Spenden für diesen Glockenturm. Auch der verstorbene Diakon Bernhard Groß und sein Sohn, der stellvertretende Dinslakener Bürgermeister, Thomas Groß, engagierten sich und sammelten Geld. Der Lions Club Dinslaken schloss die verbleibende finanzielle Lücke.

Dennoch dauerte es noch zehn Jahre, bevor der Glockenturm aufgestellt werden konnte. „Was lange währt, muss endlich gelingen“, wandelte Pastor Werner Laslop das Zitat in seiner Ansprache ab. Es wurde eine Vielzahl an Varianten für den Turm geplant, zwischendurch wurde der Plan beinahe abgesagt. Gregor Kauling, heute Wallfahrtsrektor und Pfarrer in St. Marien Kevelaer, habe sich beim Bistum Münster dafür eingesetzt, dass das Projekt realisiert werden konnte, hieß es am Freitag. „Glockengeläut gehört zu unserer Kultur. Es ist wichtig, diese zu bewahren“, betonte Thomas Groß in seiner Rede.

Glocke wurde auf dem Hof von Andreas Kamps eingelagert

Auch der Weg der Glocke nach Dinslaken war spannend. Diakon Groß hatte gute Kontakte zum Kloster Maria Laach und bekam dort die Chance, eine Glocke zu erwerben. Mit einem Transporter wurde sie nach Dinslaken gebracht und auf dem Hof von Andreas Kamps eingelagert. „Glocken erledigen ihren Dienst unbeirrt, sie läuten gegen den Unglauben der Menschen und auch gegen den Zeitgeist“, sagte Pastor Laslop.

Pfarrer Bartholomäus Kalscheuer stimmte ihm zu: „Es ist eine Erinnerung an die Christen, nicht sang- und klanglos in dieser Welt zu sein.“ Und so solle auch die neue Glocke die Menschen dazu animieren, kurz innezuhalten. Die Gemeinde Heilig Blut brauchte einen langen Atem und viel Geduld, doch mit dem Gottesdienst am Freitag ist die Glocke übergeben und geweiht. Zum Angelusläuten soll der Schlag erklingen, das bedeutet morgens, mittags und abends, sowie zu Schul- und Sondermessen.

Immer wieder ist die Verbundenheit aller Beteiligten zu Heilig Blut herauszuhören. „Mit der Vollendung wird dieser Ort der Altgemeinde Heilig Blut neu belebt und religiöse Werte für die Zukunft wachgehalten“, fasst Thomas Groß die Wichtigkeit des Ereignisses zusammen.