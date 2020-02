An der Großbaustelle Augustastraße ändert sich ab Montag die Verkehrsführung.

Baustelle Dinslaken: Neue Verkehrsführung an der Augustastraße

Dinslaken. In der Baustelle an der Augustastraße in Dinslaken wird ab Montag, 24. Februar, die Verkehrsführung geändert. Grund sind Kanalarbeiten.

In der kommenden Woche ändert sich an der Baustelle Augustastraße wieder die Verkehrsführung. Grund ist der Anschluss des alten Abwasserkanals an das neu verlegte Kanalstück im Einmündungsbereich der Paulastraße.

Die Geschäfte bleiben erreichbar

Während der Arbeiten muss die Paulastraße gesperrt werden, das Wohngebiet nördlich der Augustastraße ist dann über die Katharinenstraße erreichbar, so die Stadtverwaltung. Die Verkehrsregelung auf der Augustastraße sowie die Erreichbarkeit der Geschäfte bleiben unverändert.

Die neue Regelung wird am Rosenmontag eingerichtet und wird voraussichtlich bis zum 28. Februar gültig sein, teilt die städtische Pressestelle mit.