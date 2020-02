Dinslaken im Check: Bald startet das NRZ-Bürgerbarometer

Dinslaken. Wie zufrieden sind die Menschen in Dinslaken? Was ist gut und was könnte verbessert werden? Das NRZ-Bürgerbarometer 2020 gibt ein Stimmungsbild.

Dinslaken hat den Altmarkt; den Neutorplatz; das Fantastival, SYLS oder die Din-Tage, den Rotbach; die Hiesfelder Windmühle und die Zeche Lohberg natürlich - und nicht zu vergessen die Menschen, die diese Stadt so liebenswert machen. Doch wie lebenswert ist Dinslaken wirklich? Was schätzen die Dinslakener an ihrer Heimatstadt besonders? Was fehlt den Menschen, die hier leben?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das NRZ-Bürgerbarometer

Das NRZ-Bürgerbarometer geht genau diesen Fragen nach. Gemeinsam mit Wissenschaftlern der Uni Duisburg-Essen hat die Lokalredaktion einen Fragenkatalog erstellt, der Auskunft geben soll – und dann bei genau den Leuten nachgefragt, auf die es ankommt: den Dinslakenern.

Wir wollten wieder wissen, ob sie gern in der Stadt wohnen und welche Note sie Bürgermeister Michael Heidinger für seine Arbeit geben. Gibt es Orte in Dinslaken, an denen sich die Bürger unsicher fühlen? Wege, die sie im Dunkeln niemals gehen würden? Und wie steht es um die Angebote in Sachen Bildung, Wohnen, Kultur, Einkaufen, Gastronomie und ÖPNV? Die Dinslakener Lokalredaktion geht den so gewonnenen Erkenntnissen auf den Grund, krempelt die Stadt einmal so richtig auf links und konfrontiert auch Entscheidungsträger mit den Ergebnissen.

NRZ-Bürgerbarometer zeigt Schwächen und Stärken von Dinslaken

Aber es sind nicht nur Gebäude, Behörden und Einrichtungen, die eine Stadt ausmachen. Letztlich geben auch die hier lebenden Menschen Dinslaken ein Gesicht. Von Bruch bis Barmingholten und von Eppinghoven bis Oberlohberg wollten wir wissen: Wie ticken die Dinslakener? Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema Nachhaltigkeit. Wie angesagt sind beispielsweise Bio-Lebensmittel in Dinslaken? Und wie häufig greift man hier zur Plastiktüte?

Aus dem NRZ-Bürgerbarometer entsteht eine Artikelserie, ein kleines Abbild der Stadt im Jetzt-Zustand. Das Bürgerbarometer weist auf Schwächen hin, aber zeigt auch die Stärken, die liebenswerten Dinge an Dinslaken, auf. Los geht’s mit der ersten Folge am Samstag, 7. März.