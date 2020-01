Dinslaken: Für Bürgermeister Heidinger wird 2020 spannend

Im vergangenen September hat Bürgermeister Dr. Michael Heidinger angekündigt, für eine dritte Amtszeit kandidieren zu wollen. Welche Bedeutung der Amtsbonus für ihn hat und mit welchem Leitgedanken er in den Wahlkampf gehen will, hat er im Interview mit Michael Turek, Leiter der NRZ-Redaktion, verraten. Zudem hat er sich über das vergangene Jahr und aktuelle Projekte geäußert.

Herr Heidinger, wenn Sie heute auf 2019 zurückschauen und eine Bilanz ziehen: Was war für die Stadt und für Sie persönlich die größte Herausforderung, die es anzunehmen und zu meistern galt?

Das Bewusstsein für ein gemeinsames Leben und Handeln in unserer Stadt immer wieder in Erinnerung zu rufen, das war aus meiner Sicht die größte Herausforderung. Sowohl für die Stadtgesellschaft als auch für mich persönlich, der diese Dinge ja mit begleitet. Was mich antreibt, ist die Idee der solidarischen Gesellschaft. Das heißt, dass uns ein gutes Miteinander nur dann gelingt, wenn wir alle die Gesamtidee von Stadt mitdenken. Das kann man am Beispiel von Investitionen deutlich machen. Wenn man Investitionen ausschließlich danach beurteilt, ob sie jeweils einen ganz persönlichen Nutzen stiften, dann ist das problematisch. Denn dann wird der Sinn von Investitionen in Frage gestellt, wenn sie nicht den eigenen Bedürfnissen und Interessen dienen. So funktioniert Gesellschaft nicht. Dafür das Bewusstsein zu wecken, war die größte Herausforderung in 2019.

Von welcher Entwicklung wurden Sie 2019 positiv und von welcher negativ überrascht?

Wenn man das Jahr 2019 nochmal Revue passieren lässt, dann gab es Positives, es gab aber auch Rückschläge. Gleichwohl muss ich sagen, dass uns die positiven Entwicklungen in 2019 nicht unbedingt überrascht hatten. Sie waren das Ergebnis harter Arbeit, die geleistet werden muss, damit Dinge sich so entwickeln, wie man es sich wünscht. Ein positives Beispiel ist, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, die Eissporthalle zu sanieren. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag zur sportlichen Infrastruktur in Dinslaken. Das hat Folgen bis in die Kultur, wenn ich etwa an das Eismärchen denke. Was gut angegangen wurde, ist der Diskussionsprozess zur L4n, die ein hochemotionales Thema ist. Die Diskussion ist mit der Moderation, die wir initiiert haben und durchführen lassen, versachlicht worden. Und das gilt auch für den Prozess der Trabrennbahn. Denn auch dieser Prozess ist mit Emotionen behaftet, weil etwas wegfällt, das den Menschen etwas bedeutet und das die Stadt Dinslaken über Jahrzehnte geprägt hat. Und deswegen ist es auch wichtig, diesen Prozess entsprechend zu moderieren.

Die Aus für das Hiesfelder Freibad war für Bürgermeister Heidinger die negative Überraschung des Jahres 2019. Foto: aha / NRZ

Die negative Überraschung dieses Jahres war das Aus für das Freibad Hiesfeld. Auch wenn immer wieder etwas anderes behauptet wird: Wir haben – auch ich persönlich – bis zuletzt für den Erhalt des Freibades gekämpft. Die Politik hat ebenfalls signalisiert, dass sie bereit gewesen wäre, eine große Menge Geld in die Hand zu nehmen. Irgendwann kam dann zu Beginn des Jahres der Hinweis, dass das Freibad aus den inzwischen bekannten Gründen nicht realisiert werden kann. Das zu formulieren und auch zu akzeptieren, war sicherlich ein schmerzhafter Prozess.

Eine negative Überraschung war auch die Diskussion mit dem Kreis Wesel über die Straßenbahn 903, in der uns offenbart worden ist, dass die Stadt Dinslaken in Zukunft die Kosten dieser Linie zahlen muss. Da haben wir deutlich gemacht, dass es so nicht funktioniert. Die Bezirksregierung sieht die Linie 903 wie wir als eine Linie mit überregionaler Bedeutung. Deswegen ist sie auch weiter vorzuhalten. Das wollen wir auch, die Bezirksregierung fordert es sogar im Rahmen der Daseinsvorsorge. Und der Kreis Wesel streitet diese überregionale Bedeutung ab und will mit dieser Argumentation der Stadt Dinslaken die Kosten aufbürden. Das passt nicht zusammen. Dagegen werden wir uns wehren.

2020 ist für Sie persönlich ein wichtiges Jahr: Nach zwei Amtszeiten als Bürgermeister streben Sie Ihre Wiederwahl an. Mit welchem Leitspruch gehen Sie in das Rennen um den Chefposten im Rathaus?

Meine Kandidatur stelle ich unter einen Leitgedanken. Dieser Leitgedanke heißt „Zuhören und Bewegen“. Das ist der Anspruch, den ich auch persönlich an Stadtentwicklung habe. Das Zuhören ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Stadtentwicklung, die Entwicklung unserer städtischen Gesellschaft, machen wir nicht am grünen Tisch, sondern mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam. Deswegen ist Zuhören da ein ganz wesentlicher Punkt, aber dann muss natürlich auch etwas bewegt werden: Aus dem Prozess der Vorbereitung, der Beteiligung, des Zuhörens muss dann auch Handlung folgen. Das ist der richtige Weg, um erfolgreich auch in Zukunft Stadtentwicklung zu betreiben und die Stadt Dinslaken weiter nach vorne zu bringen.

Sie können mit dem Amtsbonus im Rücken antreten. Welche Bedeutung hat das für Sie?

Im Dezember besuchte Bürgermeister Heidinger die Charity--Aktion vor dem NRZ-Pressehaus. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Zehn Jahre im Amt zu sein, hat einen Vorteil für alle. Der Vorteil besteht darin, dass die Menschen mich kennen. Wenn man einen Bürgermeister über zehn Jahre erlebt, dann weiß man, wofür er steht. Die Menschen können mich einschätzen, sie wissen auch, was mir wichtig ist und wofür ich politisch stehe, und damit wissen sie auch, dass ich mich für ein zukunftsfähiges Dinslaken einsetze. Für ein Zuhause für Familien und für eine Gesellschaft, in der nicht die Lautesten den Ton angeben, sondern die besten Argumente bestimmen sollen, wie wir uns in Dinslaken weiterentwickeln.

Ihre Partei, die SPD, hat auf Bundes- und Landesebene bei den Wahlen enorm an Zuspruch eingebüßt. Glauben Sie, dass der negative Trend auch auf kommunaler Ebene durchschlagen und ebenfalls beim Votum für den Bürgermeister eine Rolle spielen wird?

Die SPD ist in einer schwierigen Situation, das ist überhaupt nicht zu leugnen. In der SPD Dinslaken konzentrieren wir uns aber voll auf die Stadt. Wir wollen in Dinslaken den Menschen ein politisches Angebot machen, wir werben für die Idee einer solidarischen Gesellschaft in Dinslaken. Wir werden uns auf die kommunale Ebene konzentrieren. Das gilt auch für mich als Bürgermeister. Letztlich ist die Bürgermeisterwahl, das hat die Vergangenheit gezeigt, eine Personenwahl. Die Menschen können es ganz gut einschätzen, wofür ich stehe. Und das können sie dann vergleichen mit den Alternativen, die es dann geben wird.

In 2019 gab es mehrere öffentliche Termine zur Entwicklung des Trabrennbahngeländes. Wie bewerten Sie diese Art der öffentlichen Beteiligung? Hätte man eine solche Beteiligung auch bei der Entwicklung des Bahnhofsvorplatzes durchführen sollen?

Bei der Entwicklung des Bahnhofsvorplatzes haben wir uns des Instrumentes eines städtebaulichen Wettbewerbs bedient. Dadurch gab es auch rechtliche Vorgaben: Der Siegerentwurf muss prägend sein. Durch einen solchen Wettbewerb werden enge Leitplanken gesetzt.

Das machen wir bei der Entwicklung der Trabrennbahn nicht, sondern wir haben hier ein Beteiligungsverfahren initiiert. Man kann sagen, dass die Veranstaltungen dazu gut und sehr zielführend waren. Allein schon der Start im April, bei dem 300 Menschen teilgenommen haben, war vielversprechend. Was ich toll fand, ist, dass hier nicht nur über Inhalte gesprochen worden ist, sondern auch die Art des Verfahrens der Bürgerbeteiligung abgefragt worden ist. Es hat auch gezeigt, dass wir davon profitiert haben, dass eine neu-trale und professionelle Moderation eingeschaltet wurde. Das hat den Prozess insgesamt nach vorne gebracht und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie eine Bürgerbeteiligung sehr erfolgreich durchgeführt werden kann.

Die Din-Fleg ist vom Rat mit der Prüfung der Potenziale des Freibadgeländes beauftragt. Auch hier sollen die Bürger, die Vereine in die Planung einbezogen werden. Was versprechen Sie sich davon?

Das Gelände des Freibades in Hiesfeld. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Bei der Entwicklung des ehemaligen Freibadareals haben wir es ebenfalls mit einem sehr emotionalen Thema zu tun, das haben wir ja gesehen. Also brauchen wir auch gerade bei diesem Thema eine breite Beteiligung. Denn die künftige naturnahe Freizeitanlage ist ja schließlich für die Bürgerinnen und Bürger da. Es ist also nur folgerichtig, dass sie in diesen Prozess eingebunden werden. Und die Din-Fleg hat bewiesen, dass sie solche breit angelegten Bürgerbeteiligungsprozesse beherrscht. Das Trabrennbahngelände ist dafür ein gutes Beispiel.

Gehen Sie davon aus, dass es in 2020 Fortschritte bei den wichtigen Verkehrsthemen B8 und L4n gibt? Welche Schritte werden bei diesen Themen 2020 unternommen?

Mit Blick auf die B8 haben wir uns als Rat der Stadt Dinslaken klar positioniert. Wir haben die Resolution verabschiedet, sie ist auch entsprechend verschickt worden. Jetzt geht es darum, dass wir bei diesem Thema am Ball bleiben und politischen Druck aufbauen. Das werden wir auf Grundlage der Resolution auch machen.

Der Dialogprozess zur L4n läuft. In 2020, das sieht die Zeitplanung vor, werden verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Das Dialogverfahren geht in diesem Jahr entsprechend weiter und die Ergebnisse werden Anfang 2021 vorliegen, so dass wir dann in die Phase der Entscheidung kommen können.

Bekommt Dinslaken ein neues Bahnhofsgebäude? Wie ist der Stand der Gespräche mit der Deutschen Bahn?

Das Bahnhofsgebäude ist in keinem guten Zustand. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

Vor wenigen Wochen hatten wir ein sehr konstruktives Gespräch mit der Bahn geführt. Als Ergebnis kann man festhalten, dass beide Seiten ein großes Interesse daran haben, das alte Gebäude zurückzubauen und neu zu bauen. Wir haben unsere Vorstellungen eingebracht, wonach in diesem Gebäude auch eine vernünftige WC-Anlage mit eingebaut und die Fahrradabstellanlage in das Gebäude integriert werden soll. Das hat die Bahn begrüßt und wird daran arbeiten. Anfang 2020 wird man in die Detailplanung gehen, in der Hoffnung, dass wir dann Mitte 2020 auch eine gemeinsame Entscheidung treffen können.

Das Forum Lohberg war in den vergangenen Monaten aktiv. Es wird befürchtet, dass die beiden Teile nicht zusammenwachsen. Wie sehen Sie das? Wie können die vorhandenen Probleme gelöst werden?

Wir sind in einem sehr engen Austausch mit dem Forum Lohberg. Das Problem, dass die Hünxer Straße ein trennendes Moment ist, ist gar nicht wegzudiskutieren. Die endgültige Lösung werden wir erst dann bekommen, wenn die Umgehungsstraße, also der Nordeinhang der Osttangente, gebaut sein wird. Bis dahin muss man alles versuchen, die trennende Wirkung so gering wie möglich zu halten.

Das Wohnkonzept 2030 liegt vor. Wie soll es gelingen, bis 2030 den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen?

Dafür haben wir unsere Flächenentwicklungsgesellschaft, die Din-Fleg, die diese Prozesse voranbringt. Wir haben in Dinslaken das Privileg, im Rahmen der Regionalplanänderung ein erhebliches Maß an zusätzlichen Wohnbauflächen zugestanden bekommen zu haben. Das ist eine Ausnahme bei den 53 Kommunen. Im Ruhrgebiet sind es nur ganz wenige Städte und Gemeinden, die einen Zuwachs legitimiert bekommen. Wir wissen, dass sich der Regionalplan verzögert, aber wir sind mit dem RVR im Gespräch, um möglicherweise für einzelne Vorhaben schon vorab eine entsprechende Genehmigung zu bekommen. Denn in der Tat wollen und müssen wir bezahlbaren Wohnraum in Dinslaken schaffen. Da wird die Din-Fleg der Motor sein.

Bestimmte Areale haben wir, wo eine Entwicklung schon jetzt stattfinden kann. Das Gelände der ehemaligen Glückauf-Schule in Lohberg ist ein solches, wo wir aktiv werden können. Das werden wir mit allem Nachdruck auch voranbringen.

Was ist 2020 aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung, vor der die Stadt steht?

Eine große Herausforderung ist weiterhin die Finanzierung der Kommunen. Nach wie vor werden sie vom Bund über den Tisch gezogen. 90 Prozent unserer Ausgaben im Dinslakener Haushalt werden fremdbestimmt. Wir haben immer noch erhebliche Verstöße gegen das Prinzip der Konnexität – wer bestellt, der bezahlt. Das ist eine große Herausforderung, weil diese Verstöße die Entwicklung einer Stadt behindern und nach meiner Wahrnehmung auch der Umsetzung des Artikels 28 des Grundgesetzes widersprechen, in dem die finanzielle Eigenverantwortung und die kommunale Selbstverwaltung festgehalten sind. Das zu ändern, wird eine große Herausforderung sein.

Die andere große Herausforderung ist der Umgang in der Gesellschaft. Wenn sich hier eine Diskussionskultur weiter entwickelt, in der Fakten nicht mehr zählen, in der Menschen herabgesetzt, in der Menschen beleidigt werden, dann ist der demokratische Grundkonsens gefährdet. Und dann müssen wir alle daran arbeiten, um wieder zu einer Diskussionskultur zu kommen, die auf Wertschätzung angelegt ist, die sich am Wert des besseren Arguments orientiert. Das werden die beiden größten Herausforderungen in 2020 sein.

Welche positive Nachricht erhoffen Sie 2020 für Dinslaken am meisten?

Das Schönste wäre es, wenn ich die NRZ aufschlagen würde und oben steht als erste Überschrift „Der Bund zahlt ab sofort seine Rechnungen selbst“. Denn in der Tat zahlen die Dinslakenerinnen und Dinslakener über die rein kommunalen Abgaben schon jede Menge Geld. Geld, das wir leider nicht für die Entwicklung hier in unserer Stadt zur Verfügung haben, sondern das an den Bund abgeführt wird. Wenn der Bund endlich seine Rechnungen zahlen würde, könnten wir, bei Beibehaltung des Investitionsniveaus, die kommunalen Steuern halbieren und das wäre natürlich eine tolle Sache.