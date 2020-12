Dinslaken: Friedensdorf nutzt nun Anti-Corona-Raumluftfilter

Dinslaken/Oberhausen Das Friedensdorf hat nun von einem Unternehmen vier Anti-Corona-Raumluftfilter als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt bekommen.

Das Friedensdorf International, das seit Jahrzehnten verletzten und kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten in aller Welt hilft, hat nun von der Aachener Krantz GmbH vier Anti-Corona-Raumluftfilter als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt bekommen. Die auf Lösungen zur Luftreinigung und Abluftaufbereitung spezialisierte Tochtergesellschaft des Essener Energieunternehmens Steag GmbH unterstützt damit die Bemühungen des Friedensdorfs, die derzeit dort untergebrachten 86 Kinder sowie die vielen haupt- und ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer sicher und infektionsfrei durch die Pandemie zu bringen.

Bisher sei das Friedensdorf International von Infektionen mit dem Coronavirus verschont geblieben, berichtet Heimleiterin Natalie Vienken und sagt: „In der Heimeinrichtung des Friedensdorfs leben die Kinder ihren Alltag ganz normal weiter. Zugleich achten wir darauf, das Leben im Friedensdorf zum Schutz der Kinder so weit wie möglich abzukapseln und Außenkontakte auf das absolute Minimum zu beschränken."

Hochwirksam gegen Erreger und zugleich energieeffizient

Künftig sollen nun die vier Raumluftfilter dabei helfen, die makellose Infektionsbilanz beizubehalten. Laut Angabe der Steag-Unternehmenskommunikation filtern und inaktivieren sie mittels eines H14 HEPA-Filterelements 99,995 Prozent aller Mikroorganismen aus der Raumluft - darunter auch Corona- oder saisonale Grippeviren.

Da die Geräte beim Neutralisieren der Erreger oder Sporen ohne Hitze, UV-Licht oder Ozonisierung auskommen, seien sie dank einer Spezialbeschichtung des Filtersystems zugleich auch energieeffizient, so das Unternehmen. Die Betriebskosten je Gerät lägen bei jährlich rund 50 Euro und seien damit "denkbar gering", auch der Wartungsaufwand sei überschaubar.

Zwei Geräte sollen Raumluft im Speisesaal reinigen

Birgit Stifter, die das Friedensdorf International seit dem Sommer 2019 gemeinsam mit Kevin

Dahlbruch leitet, ist dankbar für die praktische Hilfe: „Alles, was dazu beiträgt, bei größtmöglichem

Infektionsschutz so viel Normalität wie möglich in den Alltag der Kinder zurückzubringen, die hier im

Friedensdorf medizinisch betreut werden, ist uns willkommen.“

Folgerichtig werden zwei der zur Verfügung gestellten Geräte künftig die Raumluft im gemeinschaftlich genutzten Speisesaal reinigen; die beiden anderen Geräte werden in Räumen aufgestellt, die für Unterricht oder Seminare genutzt werden.

>> Laut Angaben der Steag-Unternehmenskommunikation ist der "Krantz Virusprotect" insbesondere für Räume mit einer Fläche von bis zu 120 Quadratmetern ausgelegt.