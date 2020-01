Dinslaken. Boris C. Motzki inszenierte Molières „Tartuffe“ für die Burghofbühne Dinslaken als rasante Hommage an französische Komödien und Chansons der 60er.

Dinslaken: Eine überraschend leichte Burghofbühnen-Premiere

Leicht, humorvoll und bei allen dramatischen Turbulenzen im Ton unbeschwert. Dass dieser Komödienabend der Burghofbühne Dinslaken am Freitag im Tribünenhaus der Trabrennbahn über die Verführbarkeit des Menschen selbst verführen wollte, sah man schon, bevor Intendant Mirko Schombert das Publikum begrüßte und zur anschließenden Premierenfeier mit Freibier einlud. Die terrakottafarbene Kulisse bot einen Fensterblick aufs Meer: tiefblau strahlend unter einem blassblauen Himmel, an dem im Verlauf der Handlung die Sonne untergehen und eine neue Morgenröte erscheinen sollte. Der Meister, der das Licht der seitwärts aufgestellten Bühnenscheinwerfer mit elegantem Handschwung erstrahlen ließ, war dann auch der Meister der Verführung selbst: Der „Tartuffe“.

Molières frömmelnder Heuchler und Parasit kommt in der Inszenierung von Boris C. Motzki leicht und gewandt aus dem Nichts ins Haus von Orgon (Arno Kempf) und dessen Familie und ebenso erleichtert er den Hausherrn leicht und gewandt um alles, was ihm nicht so lieb ist, wie es sein sollte (Sohn, Tochter und Gattin) und teurer, als es der Anstand gebietet (Haus, Geld, vor allem aber die „Schatulle! Schatulle!“ mit kompromittierenden Papieren).

Wie konnte es dazu kommen? Die Antwort des Regisseurs ist eigentlich ganz einfach: Man(n) will verführt werden. Selbst wenn er ahnt, dass das, was da funkelt, nur Talmi ist. Und István Vincze ist als Tartuffe ein charmanter Hochstapler, der niemals so heuchlerisch und verlogen klingt wie in dem Moment, in dem er über sich und seine Absichten die Wahrheit spricht. Orgon ist hin und weg. Aber so ist und bleibt der Mensch halt, lernen und verändern wird er sich nicht.

Die Kunst der Verführung

Denn zum Schluss entlarvt sich alles als Spiel. Eine Komödie, aufgeführt nach dem Skript, das Dorine (Christine Schaller) in den Händen hält. Das kompetente, kein Blatt vor den Mund nehmende Dienstmädchen ist in seiner Macht, Fäden zu ziehen, in Motzkis Inszenierung die wahre Antagonistin Tartuffes. Mag auch Orgons Ehefrau (Christiane Wilke) ihm letztendlich die Augen über den Hochstapler öffnen, mag auch Orgons alter Freund (und Fitnesstrainer) Cleante den rettenden Kommissar geben.

Die Kunst der Verführung. Der französische Film und die französischen Chansons beherrschten sie vor 50 Jahren perfekt. Boris C. Motzki ist diesem Charme erlegen. Und so geben die Verse Molierès in der freien, deutschen Übersetzung zwar dem Stück Rhythmus und Tempo, als wären die Reime Rap, aber immer wieder wird die Handlung angehalten und dann gibt es: Musik! Philip Pelzer als halbstarker Wüterich von Sohn des seiner Familie gegenüber empathielosen Orgon drückt sich konsequent nur in französischen Liedern aus.

„Nein!“ – „Doch!“ – „Ooh!“

Valére, dem Orgon das Töchterchen (Maren Kraus) versprochen hat, das nun an den scheinbar besseren Tartuffe weitergereicht werden soll, wird urkomisch gespielt von Markus Penne, der in der Rolle stottert, aber sein Chanson perfekt singt.

Tartuffe kann natürlich nur platteren Schlager, aber Vorsicht: Das unechte, tanzende Glitzerlicht der 60er und 70er Jahre tanzt immer über die Bühne, egal wer nun gerade zum Mikro greift.

„Nein! – „Doch!“ – „Ooh!“. Natürlich kommt dieses Louis-de-Funès-Zitat. Und vielleicht empfand auch der eine oder die andere im Publikum so. Denn der Abend war für eine Burghofbühnenpremiere wirklich überraschend leicht und sexy.

Aber wie sagte Mirko Schombert zu Beginn: Die Aktualität der „Tartuffe“-Figur sei eigentlich zu traurig, als dass man darüber lachen könnte. Boris C. Motzki bot eine Interpretation des Stückes aus dem 17. Jahrhundert, die in ihrer Darstellung der Geschlechter und im lässigen, aber keineswegs nachlässigen Umgang mit der Sprache heutig war und in ihrem uneingeschränkten Bekenntnis zur leichtfüßig daher kommenden Satire liebevoll zu provozieren vermochte.

>>Info: Das Ensemble

Den „Tartuffe“ spielte István Vinzce, es war sein erstes Engagement an der Burghofbühne. Auch Christine Schaller (Dorine) sah man in Dinslaken zum ersten Mal.

Immer wieder gerngesehene Stammgäste sind Arno Kempf (Orgon) und Christiane Wilke (Orgons Frau Elmire).

Philip Pelzer (Orgons Sohn), Maren Kraus (Orgons Tochter) und Malte Sachtleben (Cleante) waren als feste Ensemblemitglieder dabei und mit Markus Penne (Valère) stand auch ein beliebter „Ehemaliger“ mit auf der Bühne.

Regie führte Boris C. Motzki, die Bühne und die Kostüme entwarf Manuel Kolip und die Dramaturgie lag in den Händen von Nadja Blank.