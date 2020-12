Dinslaken: Ehemalige Bewohner packen Geschenke für Fliehburg

Dinslaken. Ehemalige Bewohner der Flüchtlingsunterkunft hatten die Idee, Familien mit Kindern Weihnachten eine Freude zu bereiten.

2007 kam Elmedina Dema mit ihrer siebenköpfigen albanischen Familie nach

Deutschland, fünf Jahre wohnten sie in der Fliehburg. Inzwischen hat sie ein Haus in der Dinslakener Stadtmitte bezogen, gemeinsam mit einem guten Freund. Baris Torun, ebenfalls Albaner, ist sogar in der Fliehburg geboren und aufgewachsen, zwölf Jahre hat er dort gelebt und Freunde gefunden.

Zusammen mit Fenan Kidane und Hazal Torun, Schwester von Baris Torun, hatten sie vor zwei Wochen eine gute Idee: „Wir sammeln Spendengelder und kaufen davon Weihnachtsgeschenke für Familien mit Kindern, die in der Fliehburg leben“, erzählt Elmedina Dema. Gesagt, getan.

1010 Euro an Geldspenden und Sachspenden im Wert von 2500 Euro

Nach dem Aufruf in den sozialen Medien gab es eine gute Resonanz von Firmen, Freunden und aus der Familie. Genau 1010 Euro an Spendengeldern und Sachspenden im Wert von 2500 Euro kamen zusammen. „Alles neuwertige Produkte, vor allem Haushaltsgeräte und LED-Leuchten“, erklären sie.

Eingekauft wurden Artikel wie Hefte, Buntstifte, Blöcke, Süßigkeiten, Bücher, Erdnüsse und verschiedene Spielwaren. Dann wurden Pakete gepackt, insgesamt 75 und möglichst gleichberechtigt befüllt. „Dienstagabend um 23 Uhr waren wir fertig damit“, sagt Elmedina Dema.

Denn die Zeit war knapp. Am zweiten Weihnachtsfeiertag werden die Geschenkkartons mit einem Transporter, der dem Vater von Baris Torun gehört, in die Fliehburg gebracht, dort von Caritas-Mitarbeitern angenommen und verteilt – „nur an Familien mit Kindern“, wie die Organisatoren betonen. „Wir standen mit Guido Busch von der Caritas in Kontakt, er hat die Aktion sehr begrüßt und den Startschuss dazu gegeben. Wir haben alles gut hinbekommen“, freuen sich Elmedina Dema und Baris Torun.

Caritasdirektor freut sich über ehrenamtliches Engagement

Auch Caritasdirektor Michael van Meerbeck freut sich über dieses ehrenamtliche Engagement, lobt gleichzeitig das Verhalten der Bewohner in der Fliehburg in Coronazeiten. „Wir müssen dankbar sein, dass die meisten die Hygienevorschriften beachten, den Abstand wahren und Maske tragen und dass sich Besucher an das Betretungsverbot halten.“ Im Moment gebe es „keine Probleme und

keinen offiziellen Befall“, sagt er.

Wenn jemand Fieber habe, werde ein Schnelltest gemacht. „Für einen Volltest schicken wir sie zum DRK oder zum Arzt.“ Mit der Stadt Dinslaken sei ausgemacht, wie Quarantäne hergestellt werde. „Dann geht es ins Hardtfeld mit eigenem abgeschlossenen Wohnumfeld“, sagt van Meerbeck. „Dort haben wir zwölf Wohneinheiten, falls es uns erwischt.“ Mit den zuständigen Ämtern stehe man in guter Verbindung.