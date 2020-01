Dinslaken. Der Kulturkreis Dinslaken greift in seiner kommenden Ausstellung im Museum Voswinckelshof auf seine Aktion für die Local-Hero-Woche 2010 zurück.

Dinslaken: Der „Sitzplatz“ im Museum wird neu besetzt

„Stell einfach hin“, sagt Gabriele Scholz zu Remo Schyroki. Dabei sieht es hier im Museum Voswinckelshof nach einem Notfall aus: Blut, Tropfer, Spritze. Hinstellen ist allerdings genau der richtige Rat, bei dem „Patienten“ handelt es sich um einen Stuhl. Objektkunst genau genommen, Remo Schyroki verrät den ausführlichen Titel seines Werkes: „Ein Stuhl zum Aussitzen der Doping-Problematik im Profisport am Beispiel der Tour de France“. Deshalb trägt das Objekt nicht nur Utensilien fürs Blut-Doping, aus der Sitzfläche des Möbels ragt ein Rennradsattel heraus.

Zum Sitzen gänzlich ungeeignet

Aussitzen. Der Stuhl wird zum Warteplatz, er ist noch nicht an der Reihe. Martin Büttner hat im Café des Museums ein Fotoatelier eingerichtet und fotografiert gestaltete Stühle für die nächste Gemeinschaftsausstellung des Kulturkreises Dinslaken im Dachgeschoss. Die Objekte sollen nicht beschriftet werden, stattdessen erhalten Museumsbesucher einen Katalog. Anhand der Bilder und Beschreibungen gilt es dann, das Gezeigte für sich selbst zu entdecken. Nur gemütlich hinsetzen kann man sich nicht. Die Stühle sind entweder zu schön bemalt – oder zum Sitzen gänzlich ungeeignet. Wer hockt schon gerne auf Stacheldraht?

Gestaltete Stühle vom Kulturkreis Dinslaken? Das gab es schon einmal. 2010 war es, im Kulturhauptstadtjahr. In der Local-Hero-Woche vom 9. bis 16. Januar fand man in der verschneiten (!) Dinslakener Altstadt an allen Ecken Sitzmöbel, die zum Verweilen, aber vor allem zum Schauen und Staunen einluden. Zehn Jahre später nun hat der Kulturkreis seine einstige Aktion noch einmal aufgegriffen. Dieses Mal stehen die Objekte im Museum. Aber die Idee blieb. Und man findet unter den „Sitzplätzen 2020“, die von 35 Künstlerinnen und Künstlern eingereicht wurden, auch ein Dutzend der Originalwerke von 2010.

Auf dicht gedrängtem Raum ist viel Neues zu entdecken

Der „Heuhaufen“ von Ines Höhne-Borgardts hat sich als ebenso nachhaltig erwiesen wie Karen Van den Buschs „Kultur Stuhl Kultur Platz für Kultur“. Bei Margret Zehrfeld hockt die Plastik-Krähe noch auf der Lehne und der fesselnde Stuhl von Barbara Grimm mit Kette und Kugel ist auch nicht ins Vergessen geflohen. Natürlich gibt es auch auf dicht gedrängtem Raum viel Neues zu entdecken. Himmlische Plätze mit Engelsflügeln, hier und da etwas, um sich „in die Nesseln zu setzen“.

„Nachhaltigkeit kommt nicht von allein“, zitiert die Vorsitzende des Kulturkreises, Magdalene Schwan-Storost, Thomas Pieperhoff aus dem Jahr 2010. „Dies war für den Kulturkreis Dinslaken Anlass, 2020 zu fragen: Was ist in den vergangenen zehn Jahren geschehen? Wie einladend sind der Verein, die Stadt heute?“

>>Info: Vernissage

Die Ausstellung wird am Sonntag, 26. Januar, um 11 Uhr vom stellvertretenden Bürgermeister Eyüp Yildiz eröffnet.

Ingo Borgardts gestaltet die Vernissage musikalisch. Die Einführung halten Kulturkreismitglieder.

„Sitzplatz 2020“ kann bis zum 22. März (Di - So) zwischen 14 und 18 Uhr besucht werden. Der Eintritt ins Museum ist frei.