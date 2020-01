Dinslaken: Das MCS-Gelände gehört nun der Stadt

Seit vielen Jahren liegt das große Grundstück zwischen Karl-Heinz-Klingel-Straße und Thyssenstraße brach. Mehrere Pläne zur Entwicklung des MCS-Geländes wurden vorgestellt, keiner wurde aber umgesetzt. Nu hat die Stadt das Ruder übernommen. Im Rahmen einen Grundstückstausches ist jetzt die Stadt Eigentümerin der 7,9 Hektar großen Fläche. Das Tauschgeschäft hatte der Rat im Dezember in nichtöffentlicher Sitzung abgesegnet.

Vertragsabschluss im Dezember

Wie die Verwaltung auf Anfrage der NRZ mitteilte, habe man seit Jahren Verhandlungen mit den zwischenzeitlich iranischen Gesellschaftern von MCS geführt. Diese haben Mitte Dezember zu einem erfolgreichen Vertragsabschluss geführt. „Dadurch haben wir nun die Möglichkeit, die brachliegenden Grundstücke an der Karlstraße, Thyssenstraße und Karl-Heinz-Klingen-Straße in den nächsten Jahren zu entwickeln“, so Pressesprecher Marcel Sturm.

Weiterer Bericht folgt.