Dinslaken: Chefärztin geht nach 33 Jahren in den Ruhestand

Über 33 Jahre war Dr. Astrid Koch Ärztin am St. Vinzenz-Hospital. Am Mittwoch nun wurde sie von der Ärzteschaft sowohl der aus dem Krankenhaus als auch der niedergelassenen, der Pflegefamilie, der Verwaltung und zahlreichen anderen Gästen in einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.

Das Medienzentrum des Hospitals konnte all die Gäste kaum fassen, die zum Abschied gekommen waren, darunter auch die früheren Chefärzte Dr. Bernd Gymnich (Innere Medizin) und Dr. Herbert Mehler (Gynäkologie).

Aus übergangsweise wurde bis zum Ruhestand

Geboren in Haustadt an der Saar lebt Dr. Astrid Koch heute in Hiesfeld. 1980 trat sie ihre Stelle als Assistenzärztin im St. Josefs-Hospital Oberhausen an, 1982 wechselte sie ans Evangelische Krankenhaus in Dinslaken, um schließlich 1986 Oberärztin der Inneren am St. Vinzenz-Hospital zu werden. 2010 wurde sie zur stellvertretenden Chefärztin, ab 2013 führte sie die Innere Medizin erst kommissarisch, dann ab April 2014 als Chefärztin. Nur übergangsweise, wie sie damals betonte, doch der Übergang sollte bis Ende 2019 dauern.

Regionaldirektor Dr. Christoph Heller ließ noch einmal die Zeit Revue passieren, die er als Verwaltungschef und sie als ärztliche Direktorin miteinander verbracht hatten. Während die Krankenhausplanung der Politik Bettenkürzungen verlangte, seien die Kapazitäten im St. Vinzenz-Krankenhaus aufgestockt. Was nicht zuletzt an Dr. Koch lag, wie Heller herausstellte.

Chefärztin der Psychiatrie lässt anderen Chefarzt erröten

Denn sie habe in kürzester Zeit als Chefärztin ein Netzwerk aus vielen medizinischen und pflegerischen Diensten sowie Apotheken geknüpft und damit zum Wohl der Patienten und des Krankenhauses beigetragen. Unnachgiebig habe sie ihre Ansprüche aber auch bei der Krankenhausverwaltung durchgebracht, wobei sie das Hospital und seine Abteilungen immer als ein Ganzes angesehen habe. Sie hinterlasse eine Innere Medizin mit einem hervorragenden Ärzte- und Pflegeteam, so Heller.

Auch Dr. Barbara Florange, Chefärztin der Psychiatrie, ging in Gedanken zurück zu dem Tag, als Astrid Koch Chefin wurde. Die Quotenfrauen, die Mädels, die sich oft nicht ganz ernstgenommen fühlten, auch nicht von den Kollegen, die sich aber durchgesetzt haben. Doch Rückfälle bei einzelnen Kollegen kämen immer noch vor, so Florange. Denn als sie für die Ärzteschaft die Geschenke für Dr. Koch und das Willkommensgeschenk für Dr. Wilfried Chevreux besorgte, meinte doch tatsächlich ein Arzt, „wie gut, dass die Frauen da sind“. Schallendes Gelächter bei den Gästen und ein errötender Chefarzt Dr. Wolfgang Zinser.

Der Abschied geschah sichtlich bewegt

Sichtlich bewegt nahm schließlich Dr. Astrid Koch Abschied. 33 1/2 Jahre seien nicht nur gefühlt eine lange Zeit. „Nur mein Mann hat es länger mit mir ausgehalten“, so Koch. Die Trennung fiele ihr nicht leicht, doch sie empfinde auch Dankbarkeit und Freude auf ein neues Leben. Es sei nicht immer leicht gewesen, nicht nur für sie, sondern auch für alle Ärzte und das Pflegepersonal – zahlreiche Überstunden, Wochenenddienste, verpasste private Feiern, eine fehlende Work-Life-Balance. Und reich werden könne man als Krankenhausarzt auch nicht.

Doch die Sinnhaftigkeit der Aufgabe wäre es, was Mediziner ins Krankenhaus zieht und die Heilung oder Linderung von Krankheiten, der Dank der Patienten sei der eigentliche Lohn. Sie dankt vor allem ihrem Team für die gute Zusammenarbeit und bittet, die christlichen und menschlichen Werte, die das St. Vinzenz-Hospital vertritt, weiter hochzuhalten, denn in erster Linie gehe es um die Patienten. „Ich werde Sie alle vermissen.“ Hervorragend musikalisch begleitet wurde die Feierlichkeit von Dr. Georg Kluitmann und Dr. Joachim Graebe.

