Dinslaken. CDU und Grünen in Dinslaken gehen neue Wege und schicken erstmalig gemeinsam eine parteilose Kandidatin ins Rennen um das Bürgermeisteramt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dinslaken: CDU und Grüne stellen Bürgermeisterkandidatin auf

Michaela Eislöffel soll ins Rathaus einziehen. Das schlagen die CDU und die Grünen in Dinslaken vor. Die beiden Parteien schicken damit erstmalig gemeinsam eine parteilose Kandidatin ins Rennen um das Bürgermeisteramt.

Bei der Kommunalwahl am 13. September diesen Jahres soll sie den amtierenden Bürgermeister Dr. Michael Heidinger (SPD) laut Wunsch von Rainer Hagenkötter, Vorsitzender der CDU Dinslaken, und Patrick Voss, Sprecher der Grünen Dinslaken, ablösen.

Eislöffel ist erst die zweite Bürgermeisterkandidatin, die vor den anstehenden Kommunalwahlen ins Rennen geschickt wird. Dinslakens amtierender Bürgermeister Dr. Michael Heidinger hatte bereits Ende September bekanntgegeben, wieder antreten zu wollen.

CDU: Sie hat das Wertefundament, das zu uns passt

Rainer Hagenkötter, Vorsitzender der CDU Dinslaken, sagt: „Mit Michaela Eislöffel hat die CDU gemeinsam mit den Grünen eine starke Kandidatin gefunden, die für einen neuen Politikstil steht. Sie möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe sprechen. Als gläubige Christin bringt Michaela Eislöffel ein Wertefundament mit, dass genau zu uns passt. Wir gehen hoch motiviert in den gemeinsamen Wahlkampf und wollen den Wechsel im Rathaus. Nun freuen wir uns, Michaela Eislöffel am 20. Januar unseren Mitgliedern vorstellen zu dürfen und sind zuversichtlich, dass sie auch dort die erforderliche Zustimmung erhält.“

Grüne: Eine Kandidatin für Menschlichkeit, mehr Dialog und gegen Rechts

Grünen-Sprecher Patrick Voss führt aus: „Michaela ist eine Kandidatin die für Menschlichkeit, mehr Dialog und gegen Rechts einsteht. Besonders in Zeiten einer auseinanderdriftenden Gesellschaft ist dies von großer Bedeutung. Wir sind froh, mit ihr eine gemeinsame Kandidatin gefunden zu haben, die die Stadtgesellschaft zusammenführen kann. Und sie hat uns deutlich gemacht, dass sie Dinslaken ökologischer gestalten und nachhaltig verändern möchte. Auch wir freuen uns daher sehr auf den gemeinsamen Wahlkampf mit ihr.“

Die Grünen haben sie auf einer Mitgliederversammlung bereits zur gemeinsamen Kandidatin gewählt.

Michaela Eislöffel sagt dazu: „Ich möchte, dass in Dinslaken wieder mehr miteinander statt übereinandergeredet wird. In einer Demokratie ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen an Debattenbeteiligen können und man einander zuhört und sich ernst nimmt. Das habe ich in der Vergangenheit oft vermisst. Wir müssen mehr ins Gespräch kommen. Nur so kann man eine Stadt erfolgreichverändern und deswegen ist dies auch genau eines meiner Ziele!“

>> Michaela Eislöffel ist bislang unter anderem als Vorsitzende des GEW Kreisverbandes in Erscheinung getreten.