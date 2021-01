Dinslaken: Burghofbühne sucht Stimmen der Stadt

Dinslaken Burghofbühne sucht für neue Produktion „Berlin kann jeder – Dinslaken muss man wollen“ Interviewpartner mit Meinungen über die Stadt.

„Dinslaken muss man wollen“, meinen die Akteure der Burghofbühne. Und sie wollten Dinslaken. Als erste feste Station nach Abschluss der Schauspielschule – der bekannteste von ihnen in dieser Beziehung ist Christoph Maria Herbst. Als Bühne, zu der man auch als freier Schauspieler immer wieder zurückkehren kann. Oder als neu entdeckte Heimat.

Der letzte Neuzugang derer, die von der Großstadt in die Stadt im Grünen zogen, ist Markus Penne, der zum Beginn der Saison bereits zum zweiten Mal einen Vertrag als festes Ensemblemitglied der Burghofbühne unterschrieb. „Große Kleinstadtshow“, „Dinslaken muss man wollen“, weil: „Berlin kann jeder“. Nicht dem Ruf der Großstadt folgen, sondern Kultur in einem Mittelzentrum machen, wo alles kleiner, überschaubarer, persönlicher, aber vielleicht ja auch „provinzieller“ ist.

Aber warum? Dies hinterfragen Mirko Schombert, der gebürtige Essener, und sein Team in einem selbst entwickelten Format zwischen Theater, Revue und Talkabend. Für diese „große Kleinstadtshow“ aber braucht die Burghofbühne die Unterstützung der NRZ-Leserinnen und -Leser. „Der dramaturgische Bogen wird ein Showformat sein, das biografische Elemente des Ensembles erhält, Anekdoten, Musik, Comedy, Interviews, Spiele“, erklärt Schombert. Die allgemeinen Themen wie die Wohnsituation oder der öffentliche Nahverkehr werden zum Beispiel als feste Ensemble-Szenen inszeniert.

Ganz persönlicher Blick auf die Stadt

Aber die Dinslakenerinnen und Dinslakener sollen auch mit ihrem ganz persönlichen Blick auf die Stadt zu Wort kommen. Vertreter der Lokalpolitik, des gesellschaftlichen Lebens und ja, auch des Theaterkritiken verfassenden Lokaljournalismus treten auf der Bühne in Erscheinung. Aber was wäre Dinslaken ohne die Dinslakener, die hier einfach nur wohnen, ihren Berufen nachgehen, einkaufen, Kultur genießen, sich vielleicht auch über das eine oder andere ärgern und doch ihrer Stadt vielleicht ein Leben lang die Treue halten? Ihre Stimme soll gehört werden.

„Es wäre super, wenn ungefähr fünf Dinslakenerinnen und Dinslakener bereit wären, sich von mir in einem etwa 30-minütigen Zoom-Gespräch oder notfalls per Telefon, interviewen lassen“, wendet sich Mirko Schombert an die NRZ-Leserinnen und -Leser: „Interessierte können sich per Mail an schombert@burghofbuehne-dinslaken.de gerne bei mir melden.“

Die Antworten sollen zusammengeschnitten werden und dann, anonymisiert, von den Darstellern als „Stimmen der Stadt“ auf der Bühne vorgetragen werden. Wann es dann zur Premiere von „Berlin kann jeder – Dinslaken muss man wollen“ kommen wird, ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation ungewiss. Anvisiert war der 5. März und dies ist auch der Termin, an dem die Inszenierung stehen wird.

Fest steht es allerdings, dass die Produktion nicht nur für einen Abend gedacht ist. Das Format ist offen und soll, auf den jeweiligen Gastspielort zugeschnitten auf Tour gehen. Derzeit tummeln sich die Darstellenden der Burghofbühne in den sozialen Medien quer durch die Republik, um die Stimmen der anderen Mittelzentren und Kleinstädte zu sammeln, in denen es in demnächst dann heißt: „Berlin kann jeder“.