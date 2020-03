Konzentriert beugt sich Dennis Reddmann über seine Kugel, fixiert die in der Entfernung aufgestellten Holzkegel, schleudert seinen rechten Arm nach hinten und lässt das runde Ding in schnellem Tempo rollen. Fünf der neun Kegel fallen um. „Könnte besser sein“, meint der 37-Jährige und setzt sich zu seinen Kumpels vom „KC Pudelgeschwader“ aus Hamminkeln auf die Sitzbänke, die auf der Kegelanlage der Eissporthalle vor den Bahnen platziert waren. „Wir sind gerade am Probieren, sind das allererste Mal hier“, erzählt er, während zwei andere Jungs aus dem Team an die Bahnen gehen. Es ist der erste von drei Spieltagen der NRZ-Kegelmeisterschaft in Dinslaken.

Die Jungs vom „KC Pudelgeschwader“ aus Hamminkeln schauen, was ihre Teamkameraden so werfen. Foto: Jochen Emde / FUNKE Foto Services

Ein idealer Ort für eine Meisterschaft

Gegründet wurde der Hamminkelner Kegelclub 2008 aus einer „Bierlaune“ heraus, erzählt Stefan Hülsken. „Das war ein Freundeskreis, da waren viele Fußballer untereinander“ und Jungschützen, denen er auch angehört. Alle vier Wochen treffen sie sich an der Gaststätte „Bölting“ zum gemeinsamen Kugelschieben. „Die Bahn hier ist krass, viel ruhiger als bei uns und gar nicht zu vergleichen“, nannte er Dinslaken „den idealen Ort“ für eine Meisterschaft, bei der Hobbykegler gegeneinander antreten.

Neben dieser Gruppe hatten sich die neun Mitglieder der „Kuttenkegler“ aus Bottrop-Grafenwald zum Werfen aufgestellt – ein weiterer „Neuling“ bei der NRZ-Kegelmeisterschaft. „Wir existieren seit 32 Jahren, hier sitzen alles Gründungsmitglieder“, berichtet Werner Knipping stolz.

Auch bei ihnen war damals der Antrieb, „mit 18, 19 Jahren nicht nur rumzuhängen und beim VFL Grafenwald Fußball zu spielen.“ Was sie dazu veranlasst hatte, in Dinslaken an den Start zu gehen? „Wir haben den Artikel in der NRZ gelesen und haben dann rumgefragt.“ Alle seien daraufhin sofort „Feuer und Flamme“ gewesen: „Und im Vorfeld haben wir die Bahn ausgetestet, jeder 100 Wurf in 45 Minuten. Da waren wir zwar fertig, aber Lothar Senf hat uns dann ,besenftigt’.“

Turnierleiter Lothar Senf

Der Turnierleiter ist an diesem Tag natürlich auch vor Ort, geht zu den Teams und unterhält sich mit den Teilnehmern. „Heute haben wir 15 Teams da. Mit nächste Woche Samstag und Sonntag sind es insgesamt 49 und 539 Werfer. Wir hatten schon überlegt, noch einen Turniertag dazuzunehmen“, freut er sich über den Zuspruch auf das Turnier, das seiner Erinnerung nach seit 1977 durchgeführt wird.

Der Modus für jeden Werfer sei ganz einfach: 20 Wurf auf die Vollen und 20 Wurf Räumen. In drei Klassen eingeteilt, gebe es je zwei Auf-und Absteiger. Die neun Mitglieder des Kegelclubs „Zum Schönen August“ hatten die weiteste Anfahrt, kommen aus Schwelm, Ennepetal und Wuppertal. „Mein Vater August war mit Schlips und Kragen auf der Bahn, daher der Name“, rechnet sich Jörg Weiß mit seinen Freunden etwas aus.

Ludger Fockenberg gehört zu den „Kuttenkeglern“. Der Club aus Bottrop nimmt zum ersten Mal an dem Turnier teil. Foto: Jochen Emde / FUNKE Foto Services

„Das geht schön auf die Kondition“

Das „Pudelgeschwader“ greift nach seinem Testlauf dann ins Geschehen ein. „Sauber Teddy“, motivieren die Mitstreiter Tobias Heming, der gerade auf die Vollen geht. „Orientier dich vonner Power an Teddy, rufen sie Stefan Hülsken zu. Und prompt räumt er unter dem Jubel der Anwesenden das 9er-Holz ab. Tobias Krusdick merkt seine vierzig Würfe schon deutlich. „Wenn wir alle vier Wochen werfen, machen wir zwar auch vierzig Würfe, aber nicht hintereinander“, meint der 36-jährige. „Das geht hinten raus ganz schön auf die Kondition.“ Aber vielleicht hat es sich gelohnt und es gibt bei der Siegerehrung am nächsten Sonntag ein Wiedersehen auf der Kegelbahn.