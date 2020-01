Dinslaken – Agen: Ein Freundschaftsessen als Auftakt

Die Tische sind mit großen Kerzenleuchtern, Kränzen aus roten und weißen Blumen und mit deutschen und französischen Bannern dekoriert, auch die Flaggen der beiden Länder und die der Europäischen Union dürfen an diesem Tag nicht fehlen – all dies bildet den würdigen Rahmen für das „diner amical“ im Restaurant Ortmann. Rund 120 Gäste sind der Einladung des Städtepartnerschaftsvereins gefolgt. Anlass ist nicht nur die 45-jährige Freundschaft zur Partnerstadt Agen, sondern auch die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages vom 22. Januar 1963. An jenem Tag wurde die deutsch-französische Zusammenarbeit festgeschrieben. Keine Feindschaft sollte es mehr zwischen den beiden europäischen Staaten geben.

26 Veranstaltungen sind für das ganze Jahr angekündigt

Bereits ein Jahr zuvor hatte Charles de Gaulle die Bedeutung der deutsch-französischen Jugendbewegungen für eine gemeinsame Zukunft angesprochen – der Startschuss wohl für viele Partnerschaften deutscher und französischer Städte. 75 Jahre Kriegsende, Frieden in Europa und 45 Jahre Partnerschaft zu Agen – mit dem „diner amical“ als Auftaktveranstaltung startet der Städtepartnerschaftsverein in ein Jubiläumsjahr der besonderen Art. 26 Veranstaltungen wird es das ganze Jahr über geben, verspricht Vorsitzender Klaus-Dieter Graf bei seiner Eröffnungsrede, darunter das große deutsch-französische Fest im Juni, zu dem auch eine Delegation aus Frankreich erwartet wird, sowie eine Bürgerreise nach Agen.

Viele Gäste aus Politik und Gesellschaft wohnten dem Freundschaftsessen im Gasthof Ortmann bei. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Am 23. März, zum Jubiläum der Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrages vor 45 Jahren, wird keine Delegation kommen können, erklärt Bürgermeister Dr. Michael Heidinger. Just an diesem Tag stehen die Kommunalwahlen in der Partnerstadt an. Auch Heidinger geht in seiner Rede noch einmal auf den Élysée-Vertrag, den Charles de Gaulle und Konrad Adenauer ins Leben gerufen hatten, ein. Ein Vertrag, der einen dauerhaften Frieden geschlossen hätte. Er lobt die ehrenamtlichen Kräfte, die seit 45 Jahren die Partnerschaft zu Agen mit ganzem Herzen förderten, ohne deren Engagement auf beiden Seiten eine solche Freundschaft nicht entstanden wäre. Sein ganz besonderer Dank gilt Ursula Marquez und Olivier Garros vom Städtepartnerschaftsverein in Agen, die sich auf französischer Seite für die Partnerschaft der beiden Städte einsetzten.

Dabei hätten es die Franzosen gar nicht so einfach gehabt, an der Auftaktveranstaltung teilzunehmen, gibt Renate Seidel, Geschäftsführerin des Partnerschaftsvereins, launig zum Besten. Durch den Generalstreik am vergangenen Freitag hätten sie nicht die geplante Zugreise nach Dinslaken antreten können. Lediglich ein Platz im Flieger war noch frei, Olivier Garros nahm ihn, eine Dritte aus der Delegation musste leider in Agen bleiben. Etwas leichter hatte es da Ursula Marquez. Sie war bereits eine Woche zuvor in die Niederlande zu ihrem Bruder gereist. Von dort aus war es nicht mehr so weit bis nach Dinslaken.

In seiner Laudatio hebt schließlich Wolfgang Schwarzer, früherer Vorsitzender der deutsch-französischen Gesellschaft Duisburg, die Wichtigkeit der Partnerschaften hervor. Einst habe man die Vision vom Frieden in Europa gehabt, sich dabei von Rückschlägen nicht entmutigen lassen und bislang sei diese Vision vom Erfolg gekrönt. Doch man lebe in einer Zeit vieler Rückfälle, Europa drohe auseinanderzubrechen.

Schwarzer führt den Brexit an, die Staatsformen vieler Mitgliederstaaten, ohne deren Rechtsruck direkt zu benennen, deshalb aber sei es umso wichtiger, für den Frieden zu sorgen, wo doch rund um die Grenzen Europas herum das Chaos herrsche. „Wenn jeder einen solchen regelmäßigen Austausch pflege wie Agen und Dinslaken, dann wären wir ein ganzes Stück weiter“, sagt Wolfgang Schwarzer.

Nach dem offiziellen Teil geht es in den gemütlichen über. Zwischen den Gängen gibt es zur Entspannung einen Film über Agen und natürlich in gekürzter Form einen dokumentarischen Bericht zum Élysée-Vertrag. Für die musikalische Untermalung sorgen Flötistin Ute Hahnen und Pianistin Elena Lebedeva.

Auch der Städtepartnerschaftsverein feiert sein Jubiläum. Er gründete sich mit sieben Mitgliedern am 6. Januar 2015. Heute zählt der Verein 85 Mitglieder. Mit vielen Kooperationspartnern ist es ihm gelungen, ein abwechslungsreiches Programm für das Jubiläumsjahr 2020 auf die Beine zu stellen. Neben einem Vorlesewettbewerb in den weiterführenden Schulen findet die nächste öffentliche Veranstaltung am 23. März 2020 mit der Gedenkfeier an die Opfer des Bombenangriffs auf Dinslaken im Zweiten Weltkrieg auf dem Parkfriedhof statt.

Eine Kranzniederlegung durch den Städtepartnerschaftsverein am Grab des ehemaligen Bürgermeisters Karl-Heinz Klingen soll an die Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zwischen Dinslaken und Agen vom 23. März 1975 erinnern.