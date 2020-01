Die Verkehrsführung an der Augustastraße hat sich geändert

Die Verkehrsführung für die anstehenden Bauarbeiten auf der Augustastraße wurde am Montagmorgen umgerüstet: Autos, die aus dem Süden auf der Katharinenstraße kommen, können künftig nur noch nach rechts in Richtung Osten in die Augustastraße abbiegen, nach links in Richtung B8 ist das Abbiegen nicht mehr möglich. Deswegen wird der Verkehr Richtung B8 nun über die Luisenstraße geführt.

Um nach Westen in die Augustastraße zu kommen, müssen Autofahrer & Co. nun die Paulastraße, Sofienstraße und die Katharinenstraße von Norden kommend nutzen. Wer aus dem Norden auf der Katharinenstraße kommt, kann in beide Richtungen in die Augustastraße fahren.

Ampeln regeln am künftigen Kreisverkehr nun den Verkehr

Am künftigen Kreisverkehr Augusta- und Katharinenstraße haben Arbeiter nun außerdem Ampelanlagen aufgestellt. Die Arbeiten am Montagmorgen, so erklärt es Eric Fröhlich von der Firma Strabag, hätten rund sechs Stunden gedauert. Das hatte zu teilweise erheblichen Rückstaus an der Ampel geführt, die von der Luisenstraße auf die B8 führt. Am Dienstagvormittag, nachdem die neuen Ampeln und Schilder standen, war davon jedoch nichts mehr zu sehen.

Wie Dinslakens Stadtsprecher Marcel Sturm erklärt, findet westlich des Kreisverkehrs nun in erster Linie der Straßenausbau im Gehweg- und an der ehemaligen Abbiegespur auf dem südlichen Teil statt. Aus dem Kreisverkehr heraus werden Regenwasserkänale erneuert, die in die Katharinenstraße führen.

Die Hauptverkehrsachse läuft durch die Augustastraße, dabei wird der nördliche Teil des neuen Kreisverkehrs mit in Anspruch genommen: Er ist also wie gehabt von West nach Ost durchfahrbar. Im weiteren Verlauf der Augustastraße werden im nördlichen Bereich zwischen Wörth- und Klarastraße nun außerdem restliche Kanalarbeiten durchgeführt. Auch mit dem Straßenneuausbau wird begonnen.