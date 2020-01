Voerde. Unter dem Motto „Segen geben, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ überbringen sie Segen und sammeln für Menschen in Uganda und Libanon.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Sternsinger sind derzeit wieder in Voerde unterwegs

Die Sternsinger sind derzeit wieder unterwegs! Schon am vergangenen Wochenende zogen 45 Kinder und Erwachsene der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul los: Rund um Pauluskirche und Barbarakapelle verteilten sie den Segen, besuchten auch den Pauluskindergarten, das neue Seniorenheim und Bürgermeister Dirk Haarmann.

So bekamen rund 250 Familien und Personen in Voerde den Segen der Weihnacht von den Sternsingern ins Haus gebracht. Mit Liedern und Texten verkündeten sie die Geburt des Gotteskindes in Bethlehem und brachten den Neujahrssegen 20*C+M+B*20.

Spenden für Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Uganda

Gleichzeitig baten die Sternsinger auch um Spenden für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Voerder Partnergemeinde Mirembe Maria in Uganda. Schwester Blandine ist mit ihrem medizinischen Team dort die einzige Hoffnung für kranke Menschen im weiten Umfeld. Sie kümmert sich um die Versorgung von Aids-Kranken ebenso wie um Impfungen, Malariaprophylaxe und begleitet Frauen, die ein Kind erwarten. Für dieses Anliegen wurden bis heute insgesamt 7333 Euro zusammengetragen.

Bei den Spendern bedankt sich die Kirchengemeinde St. Peter und Paul ebenso wie bei den 45 Kindern und Erwachsenen, die in die Rolle der Sternsinger schlüpften, und bei denen, die die Aktion durch die Vorbereitung der Gewänder, Erstellung der Listen, Verpflegung der hungrig heimkehrenden Kinder und weiteres Engagement unterstützt haben.

Sternsinger aus St. Elisabeth und St. Peter Spellen ziehen noch los

Weitere Sternsinger werden auch am kommenden Wochenende den Neujahrssegen überbringen: In der Gemeinde St. Elisabeth ziehen am Samstag und Sonntag wieder verkleidete Kinder und Jugendliche als Kaspar, Melchior und Balthasar durch die Straßen von Friedrichsfeld – sie werden am Samstag nach einer kleinen Feier in die Ortsteile von Friedrichsfeld ausgesendet.

Mit Kronen, Königsgewändern und dem leitenden Stern bringen Sie Gottes Segen 20*C+M+B+20 in die Häuser und verkünden, dass Jesus für alle Menschen geboren ist. „Die Buchstaben C, M und B stehen für die lateinischen Worte Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“, erklärt Angelika Tekath von der Gemeinde. Mit weiteren Eltern und Erwachsenen organisiert und betreut Sie auch in diesem Jahr die Sternsingeraktion. Besonders freut Sie sich darüber, dass sich auch eine Erwachsenen Gruppe und eine Gruppe des Jugendchors Rejoice auf den Weg machen.

Auch im Gebiet der Pfarrkirche St. Peter Spellen sind am Wochenende Sternsinger unterwegs: Die Aussendungsfeier für sie ist am Samstag, 11. Januar, um 9 Uhr in der Pfarrkirche. Anschließend besuchen die Sternsinger von 9.30 bis 14 Uhr die Familien und bringen den Segen in die Häuser.