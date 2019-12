Die Becker und Frau Sierp: Gelungene Premiere in Dinslaken

Comedy und Kabarett live auf der Bühne und in Video-Einspielungen. Spiel und Spaß mit dem Publikum und Talkgäste auf dem Sofa. Currywurst, Lebkuchen und jede Menge Flüssiges zum „Zwitschern“: Mit ihrem neuen Format „Schräge Vögel unterm Dach“ versuchen die Becker und Frau Sierp einiges unter einem Hut zu bringen. Was ihnen bei der Premiere am Sonntag im Dachstudio auch gelungen ist.

Es war nur einfach alles voll: Das Dachstudio, das seit Monaten ausverkauft war, das Programm, das mit über Dreieinhalbstunden überquoll, und na ja, Schneeweißchens Schwester Rosenrot war irgendwann auch voll. Aber da ist man schon auf der Zielgerade der irren Tour, auf die das Dinslakener Comedytrio seine Gäste nahm.

Heike Becker und Kerstin Lammert bleiben in jeder Situation in ihren Bühnenfiguren

Die Becker und Frau Sierp sind ja alleine schon abendfüllend. Ob sie sich über die Sinnlosigkeit von Influencer echauffieren oder über sich gegenseitig, ob sie - in Videoeinspielungen - die Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen mit Senioren persiflieren, die sie im Keller vor die Waschmaschine setzen oder zum Klauen auf den Wochenmarkt schicken (herrlich bedröppelt in den Rollen der alten Damen die echten Mütter des Duos). Egal wie, Heike Becker und Kerstin Lammert schaffen es in jeder Situation in ihren Bühnenfiguren zu bleiben, anders könnten sie sich auf ein solches Format gar nicht einlassen.

Denn sie sind auch Talkmasterinnen. Für die Voerder Steinmetzin Sabine Tielkes. Für Benjamin Eisenberg, dem politischen Kabarettisten aus Bottrop, der dem Publikum beibringt, Angela Merkel zu imitieren, alte DDR-Witze mit den Stimmen von Brandt und Kohl erzählt oder über Paprika-Koalitionen sinniert: „Rot-gelb-grün und am Ende hat man den Salat“. Und für Helmut Sanftenschneider, Gitarrist und Comedian, der auch auf Kreuzfahrtschiffen nicht ins Schlingern kommt. Er präsentierte die musikalischen Top 5 einer solche Reise, angefangen bei „Atemlos am Buffet“.

Bürgermeister mit Zipfelmütze

Aber warum in die Ferne schweifen, wenn Dinslaken immer wieder ein Thema wird. Bürgermeister Dr. Michael Heidinger sitzt zunächst noch in der ersten Reihe, dann holt ihn die Becker auf die Bühne: „Da ist doch jemand, der bestens Märchen erzählen kann.“

Schon trägt der Bürgermeister eine Zipfelmütze und liest, sehr gekonnt die thekentratschige Version von „Schneeweißchen und Rosenrot“. Dazu schweben die Becker und Frau Sierp in absurden Kleidern über die Bühne, spielt Sanftenschneider die betrunkene Mutter und stapft Eisenberg im Bärenkostüm einher. Da sind alle Vögel aus dem Häuschen.