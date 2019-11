Der Bürgerbus in Hünxe hat schon 70.000 Fahrgäste befördert.

Hünxe. Der Bürgerbus Hünxe besteht seit 20 Jahren - und konnte seinen 70.000sten Fahrgast begrüßen. Es gibt schon Pläne für die Zukunft.

Der Bürgerbus Hünxe begrüßte 70.000sten Fahrgast mit Blumen

Nachdem der Bürgerbusverein Hünxe im April das 20-jährige Bestehen seines Bürgerbusbetriebs feiern konnte, gab es jetzt einen weiteren Höhepunkt: Gestern Morgen stieg in Hünxe Michael Beenen zu – als 70.000. Fahrgast – und wurde mit einem Präsentkorb überrascht, den Vorsitzende Karin Schulz überreichte. Beenen fährt seit einiger Zeit von Hünxe nach Voerde und ist froh, dass er dazu den Bürgerbus nutzen kann. Im Oktober 2015 konnte der 50.000. Fahrgast begrüßt werden.

Für den 70.000. Gast gab es Blumen. Foto: BB Hünxe / Pr

Im kommenden Jahr folgt der vierte Bürgerbus

Und es gibt weitere Neuigkeiten, wie Manfred Janßen vom Vorstand berichtet: „In der ersten Hälfte des nächsten Jahres erwarten wir unseren neuen, vierten Bürgerbus.“ Diesmal werde es ein VW Crafter in Niederflurtechnik. Durch den abgesenkten Einstige sei er besonders für Behinderte und auch Fahrgäste mit Kinderwagen vorteilhaft. „Wir hoffen, dass wir mit dem VW mehr Glück haben als mit den bisher gefahrenen Mercedes-Bussen, die doch für einige schlimme, ärgerliche und vor allem kostspielige Ausfälle gesorgt haben“, so Janßen.

Fahrer werden gesucht

Gesucht werden weiterhin Fahrer und Fahrerinnen. Am Sonntag, 1. Dezember, 11 Uhr, ist wieder Fahrerstammtisch in der Gaststätte Dames in Hünxe, zu dem alle Interessierten eingeladen sind. Der Nikolaus wird Gaben verteilen.