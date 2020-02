Das sind die schönsten Bilder vom Tulpensonntagszug Voerde

Voerde. Trotz des Regens zog der Tulpensonntagszug durch Voerde. 7000 Menschen feierten fröhlich an der Strecke. Hier sind die Eindrücke.

7000 Jecke in Voerde trotzten am Tulpensonntag dem Regen und feierten am Rand des Tulpensonntagszuges.

Dieser ist wegen der problematischen Wettervorhersage eher gestartet, auch die Zugstrecke wurde ein wenig verkürzt und einige Stellen gesperrt - dafür war es an anderen Stellen umso voller.

„Wir lassen uns nicht abschrecken vom Wetter“, gab Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann das Motto aus. Und versprach: „Wir haben jetzt nicht weniger Kamelle zu schmeißen, jeder, der heute kommt, bekommt ein bisschen mehr.“

Tulpensonntagszug Voerde 1 / 72 Tulpensonntagszug Voerde Trotz Regen feierten die Menschen Karneval in Voerde Foto: Markus Joosten

Über 40 Wagen und Fußgruppen tanzten auf der Zugstrecke durch die Voerder Innenstadt im Regen und feierten mit dem Voerder Prinzenpaar René I und Leandra den Höhepunkt der Session. Auch Bürgermeister Dirk Haarmann und sein Amtskollege aus Dinslaken, Michael Heidinger, schmissen ordentlich Kamelle vom Wagen.

Die Polizei war am Ende nicht so unglücklich über das Wetter: Die Feierlichkeiten waren auch deswegen weitgehend friedlich.