Um auch weiterhin eine lückenlose Versorgung ihrer Kunden gewährleisten zu können, verschärfen viele Apotheken in Dinslaken und Voerde derzeit ihre Sicherheitsvorkehrungen. „Wir arbeiten seit einigen Tagen in zwei festen Teams“, sagt Irmel Bullmann, Inhaberin der Löwen-Apotheke an der Friedrich-Ebert-Straße. Kommt es in einer der Gruppen zu einer Corona-Erkrankung, könne das andere Team notfalls weiterarbeiten.

Auch der direkte Kontakt zu den Kunden werde eingeschränkt: „Wir haben Schutzwände und es dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig in unser Geschäft“, so Bullmann. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten sei derzeit aber kein Thema. „Wir haben alle schon genug zu tun“, sagt die Inhaberin. Außerdem gebe es aufgrund der Notdienstregelung immer eine Apotheke, die außerhalb der normalen Dienstzeiten geöffnet habe.

Stephan Bade, Inhaber der drei Dinslakener Malteser-Apotheken, sieht beim Thema Öffnungszeiten ebenfalls keinen Handlungsbedarf. „Natürlich gibt es grundsätzlich vorbereitende Überlegungen dazu“, so Bade. „Aber ich halte zeitliche Anpassungen derzeit nicht für notwendig.“ Stattdessen gehe es darum, den Schutz der Mitarbeiter zu erhöhen. „Ich glaube eine Plexiglasscheibe an den jeweiligen Beratungspunkten ist die wichtigste Maßnahme.“

Coronavirus: Mitarbeiterin in Apotheke warnt vor Fake-News

Christine Zipfel, Mitarbeiterin in der Barbara-Apotheke in Voerde, ruft ihre Kunden indes zu mehr Besonnenheit auf. „Man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen.“ Immer wieder lese sie, das Virus werde über Flächen oder Bargeld übertragen. „Das stimmt einfach nicht.“ Eine Ansteckung sei nur über Tröpfchenübertragung möglich. In Absprache mit den Mitarbeitern habe sich die Barbara-Apotheke gegen eine Kundenbegrenzung entschieden. „Dann stehen die Menschen draußen in der Schlange“, sagt Zipfel. Auch Hamsterkäufen werde ein Riegel vorgeschoben. „Die kassenärztliche Vereinigung hat dazu aufgerufen, Medikamente weiterhin nur in üblichen Mengen zu verordnen“, sagt Zipfel. Daran wolle man sich halten.

Auch in der Marien-Apotheke an der Bahnhofstraße in Voerde werde nur eine begrenzte Anzahl an Medikamenten ausgegeben. „Bei Paracetamol haben wir die Menge auf zwei Verpackungen pro Person gedeckelt“, sagt Dr. Boris Petri. Die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter habe auch in Voerde oberste Priorität. „Die erste Maßnahme war, die Personen zu schützen, die ein gesundheitliches Risiko mitbringen.“ Deshalb seien drei Mitarbeiter sofort freigestellt worden. Die restliche Belegschaft arbeite auf Hochtouren. Einige Kollegen hätten sogar ihren Urlaub gecancelt. Am wichtigsten sei nun, den Mindestabstand einzuhalten. „Dafür haben wir auf dem Boden Streifen geklebt“, so Petri. „Im Laufe der Woche bekommen dann auch wir eine Plexiglasscheibe.“