Comenius-Gesamtschule in Voerde nimmt weitere Schüler an

Voerde. Für die neuen fünften Klassen an der Gesamtschule sind noch Anmeldungen möglich. Bei nötiger Mindestzahl ist man laut Stadt auf der Zielgeraden.

An der Comenius-Gesamtschule sind für die neuen fünften Klassen, die nach den Sommerferien an den Start gehen, noch Plätze frei – weshalb über das reguläre, bis 6. Februar gelaufene Verfahren hinaus noch weitere Anmeldezeiten angeboten würden, erklärt Schulleiterin Ulrike Reinartz. Interessierte Eltern werden gebeten, ihre Kinder bis zum 6. März im Sekretariat der Gesamtschule (Realschulgebäude) in der Zeit zwischen 8 und 16 Uhr nachzumelden.

Für ein Gespräch mit der Schulleitung sollen die Erziehungsberechtigten ihr Kind mitbringen – dazu die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch sowie das letzte Halbjahreszeugnis und die Grundschulempfehlung. Wegen beweglicher Ferientage an Karneval ist die Comenius-Gesamtschule am Freitag, 21. Februar, sowie am Montag und Dienstag, 24. und 25. Februar, geschlossen.

Eine Gesamtschule muss mindestens vier Parallelklassen pro Jahrgang in der Sekundarstufe I bilden. Die Bandbreite liegt im Regelfall bei 25 bis 29 Schülern pro Klasse. Demnach müssen mindestens 100 Anmeldungen für den neuen fünften Jahrgang der Comenius-Gesamtschule erfolgen. Die Stadt geht davon aus, dass diese Marke erreicht wird: „Wir sind auf der Zielgeraden“, erklärte Schuldezernent Jörg Rütten auf Anfrage der NRZ.

Genaue Zahlen könne er erst nennen, wenn das bis einschließlich heute laufende Anmeldeverfahren für das Gymnasium Voerde beendet und klar ist, wie viele Schüler dort abgelehnt werden. Zudem richtet sich der Blick nach Hünxe und auf die Zahl der von der dortigen Gesamtschule abgewiesenen Schüler aus Voerde. (P.K.)