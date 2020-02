Dinslaken. SPD Fraktion will, dass das Land das Arbeitslosenzentrum weiterhin fördert. NRW-Minister Laumann will die Förderung ab 2021 einstellen.

Café Komm: SPD Dinslaken legt Resolution vor

Ab dem nächsten Jahr will die Landesregierung die Förderung der Arbeitslosenzentren einstellen. Auch die Anlaufstelle der Diakonie, das „Café Komm“ am Bahnhof, wäre davon betroffen. Das Angebot müsste ohne das Geld aus Düsseldorf wahrscheinlich eingestellt werden. Für Mittwoch, 5. Februar, hat die Diakonie Politiker und Verwaltungsleute zu einen fachlichen Austausch eingeladen. Am Dienstag präsentierte die SPD-Ratsfraktion eine Resolution, die der Rat beschließen soll.

Die Resolution besteht nur aus einem Satz: „Der Rat fordert die Landesregierung auf, die Finanzierung des Arbeitslosenzentrums Café Komm über das Jahr 2020 hinaus dauerhaft sicherzustellen.“ Es ist eine Reaktion auf die Ankündigung des NRW Arbeits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU), die Förderung der Arbeitslosenzentren ab 2021 einzustellen. Aus Sicht der SPD haben die Arbeitslosenzentren deutlich gemacht, dass ohne die Zuschüsse des Landes ihre wichtige Arbeit für die Betroffenen gefährdet sei. Damit würden wichtige Angebote insbesondere für Langzeitarbeitslose wegfallen, die den Betroffenen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

Das Angebot müsste ausgeweitet werden

Statt einer Streichung der Mittel sei aus Sicht der SPD-Fraktion eine Ausweitung der Angebote nötig. Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatung würden wichtige Beiträge zur Schaffung sozialer Teilhabe und zur Nutzung der Chancen des sozialen Arbeitsmarktes leisten.

Insbesondere die Beratung zu Ansprüchen und Leistungsbescheiden sowie die Hilfen für Bewerbungen würden ersatzlos entfallen, wenn die Landesregierung bei ihrer Ankündigung bleibe. Die Übernahme dieser Aufgaben durch die bestehenden Erwerbslosenberatungsstellen würde für die Betroffenen in Dinslaken, Voerde und Hünxe bedeuten, dass diese zu den nächst gelegenen Stellen in Duisburg oder Moers fahren müssen. Es drohe also eine gravierende regionale Unterversorgung zu Lasten der Menschen in Dinslaken und den angrenzenden Kreiskommunen, heißt es in der von der SPD vorgelegten Begründung.

Bürgermeister soll Vorschlag erarbeiten

Sollte die Landesregierung nicht einlenken, so soll der Rat den Bürgermeister auffordern, einen Vorschlag zur Fortführung des Dinslakener Arbeitslosenzentrums zu erarbeiten und zur Beschlussfassung vorzulegen. Dabei sei auch darzulegen, inwieweit die ausfallende Landesförderung von zurzeit rd. 15.600 Euro jährlich aus städtischen Mitteln kompensiert werden kann. Die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung der Stadt Voerde und der Gemeinde Hünxe sei zu prüfen.

Kritik äußert der SPD-Abgeordnete Stefan Zimkeit in Richtung der CDU-Landtagsabgeordneten Charlotte Quick. Die Aussage von ihr, innerhalb der CDU-Fraktion „die Problematik vertiefend erörtern“ zu wollen, werde dem Arbeitslosenzentrum am Bahnhofsplatz nicht gerecht. „Vom Team der Diakonie wird eine überaus wertvolle und engagierte Arbeit geleistet, um den zumeist schon sehr lange Arbeitslosen mit ihren vielfältigen Handicaps helfend zur Seite zu stehen“, sagt Stefan Zimkeit, der das „Café Komm“ im Dezember besucht hat.

Nicht die Verantwortung auf andere abwälzen

„Man kann von einer Abgeordneten erwarten, dass sie handelt und alles dafür tut, die vom CDU-Landesarbeitsministerium geplante Streichung der Zuschüsse zu verhindern.“ Zimkeit hält die Behauptung, hier sei ein Problem zu erörtern, für eine Ausrede. „Ich habe mich bei meinem Gespräch mit den Mitarbeitenden davon überzeugen können, wie wichtig dieses Arbeitslosenzentrum für Dinslaken ist. Ich kann mir kaum vorstellen, wie man da ernsthaft zu einer solchen Schlussfolgerung kommen kann“, weist er die Äußerungen von Charlotte Quick zurück.

Zimkeit befürchtet, dass die Streichung der Zuschüsse das Aus für das Arbeitslosenzentrum bedeuten könnte. „Die CDU-Abgeordnete und ihr Minister dürfen nicht versuchen, die Verantwortung auf andere abzuwälzen“, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete. Und: „Langzeitarbeitslose benötigen nicht nur Beratung, sondern sehr viel individuelle Unterstützung.“