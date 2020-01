Hünxe. Dirk Buschmann wird erneut kandidieren. Die NRZ hat Parteivertreter gefragt, was sie davon halten und ob sie einen Kandidaten aufstellen werden.

Bürgermeister tritt erneut an – das sagen Parteien aus Hünxe

Dirk Buschmann wird in diesem Jahr erneut bei der Bürgermeisterwahl antreten. Dies verriet der 52-Jährige Hünxer ohne Parteibuch kürzlich im NRZ-Interview. Andere Anwärter auf den Posten sind in der Gemeinde derzeit offiziell noch nicht bekannt – oder doch?

Die Redaktion hat nachgefragt – und von Vertretern von SPD, CDU und Grünen außerdem wissen wollen, wie sie die erneute Kandidatur des amtierenden Bürgermeisters bewerten.

Das sagt die SPD in Hünxe

Die SPD wird wohl einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellen. Laut dem Hünxer Parteichef Jan Scholte-Reh gebe es aktuell jedenfalls mehrere Interessenten für den Posten, eine abschließende Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Jan Scholte-Reh, Parteichef der SPD Hünxe. Foto: PR / PR (Archiv)

Buschmanns Aussage, erneut antreten zu wollen, hätten die Sozialdemokraten in Hünxe „eher leidenschaftslos“ zur Kenntnis genommen. „Wir haben noch keinen Grund dafür bekommen, warum wir ihn unterstützen sollten“, sagt Scholte-Reh. „Bisher hat Dirk Buschmann weder das Gespräch mit uns gesucht, noch uns Gründe gegeben, dessen erneute Kandidatur zu unterstützen. Wenn er das möchte, wird er uns überzeugen müssen.“

Mit der bisherigen Arbeit des Bürgermeisters ist die SPD laut Scholte-Reh auch „nicht vollkommen zufrieden“. Der Parteichef kritisiert im NRZ-Gespräch beispielsweise Buschmanns Umgang bei der Diskussion um die Umgestaltung des Sportplatzes Bruckhausen.

Das sagt die CDU in Hünxe

Wesentlich zufriedener mit der Arbeit von Bürgermeister Dirk Buschmann ist hingegen die CDU. „Der Amtsinhaber hat seine Arbeit ganz gut gemacht – wir sind jedenfalls nicht gänzlich unzufrieden“, sagt Dr. Michael Wefelnberg. Die Hünxer CDU tendiert laut dem CDU-Fraktionschef „aktuell eher dazu, Dirk Buschmann zu unterstützen“.

Dr. Michael Wefelnberg, Fraktionschef der CDU Hünxe. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services (Archiv)

In den eigenen Reihen zeichne sich derzeit noch kein eigener Bewerber ab. „Und wir wollen jetzt auch nicht mit Gewalt einfach irgendjemanden nehmen – es müsste schon jemand sein, hinter dem wir geschlossen stehen und dem wir auch Chancen ausrechnen“, sagt Wefelnberg. Ob die CDU nicht doch einen eigenen Kandidaten aufstellt, werde sich erst bei einer Aufstellungsversammlung Mitte Februar endgültig entscheiden.

Das sagen die Grünen in Hünxe

Auch die Grünen in Hünxe haben laut Heike Kohlhase noch keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten ausgemacht. „Wir sind allerdings noch in der Entscheidungsfindung“, betont die Fraktionssprecherin. „Wir werden intensiv über einen Bürgermeisterkandidaten nachdenken und falls wir keinen eigenen aufstellen auch schauen, wie sich die anderen Parteien verhalten – und ob sie einen Kandidaten aufstellen, den wir unterstützen könnten.“ Ende Januar werde es bei einer Mitgliederversammlung nochmal um das Thema gehen.

Heike Kohlhase, Fraktionssprecherin der Grünen in Hünxe. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services (Archiv)

Die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Bürgermeister Buschmann bewertet Kohlhase als „ok“. „Aber wir als Grüne finden es besser, wenn ein Bürgermeister auch ein Parteibuch hat“, sagt sie. Buschmann fehlten als parteilosem Bürgermeister einerseits viele Erfahrungen, andererseits auch „der Draht zu Vertretern auf Landes- und Bundesebene“, sagt Kohlhase.

>> Anders als bei seiner ersten Kandidatur kann sich Bürgermeister Dirk Buschmann dieses Mal bei der Kommunalwahl auch selbst als Bürgermeisterkandidat zur Wiederwahl aufstellen lassen. Das erklärt Hauptamtsleiter Klaus Stratenwerth auf NRZ-Nachfrage. Als Buschmann das erste Mal antrat habe er noch so genannte „Unterstützungsunterschriften“ einreichen müssen. „Das waren 130 – also etwa fünf Mal so viel wie wir Ratsmitglieder haben“, erklärt Stratenwerth.