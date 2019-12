Landgericht Bluttat am Bahnhof Voerde: Verfahren startet am 9. Januar

Voerde/Duisburg. Landgericht Duisburg entscheidet bis Ende Januar, ob 28-Jähriger, der eine Frau am Bahnhof Voerde getötet haben soll, in die Psychiatrie kommt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bluttat am Bahnhof Voerde: Verfahren startet am 9. Januar

Der Prozess gegen den 28-Jährigen Hamminkelner, der an einem Samstagmorgen Ende Juli am Bahnhof Voerde eine 34-Jährige vom Bahnsteig ins Gleis gestoßen und so getötet haben soll, startet am 9. Januar. Das hat Sarah Bader, Pressesprecherin am Landgericht Duisburg, nun bekannt gegeben.

Das Landgericht Duisburg folgt des weiteren der Antragsschrift wegen Mordes, die die Staatsanwaltschaft Duisburg eingereicht hat: Das Hauptverfahren wird demnach als Sicherungsverfahren geführt. Das bedeutet, wie berichtet, dass der Mann nicht verurteilt werden kann. Statt Gefängnis muss das Landgericht Duisburg entscheiden, ob Jackson B. dauerhaft in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht wird.

Vier Termine für das Sicherungsverfahren angesetzt

Insgesamt hat das Landgericht Duisburg vier Termine für das Sicherungsverfahren angesetzt, den letzten Ende Januar 2020.

Nach der Antragsschrift der Staatsanwaltschaft Duisburg stieß der Beschuldigte am 20. Juli die am Bahnsteig des Bahnhofs in Voerde wartende 34-jährige Voerderin vor einen einfahrenden Zug ins Gleisbett. Dabei soll er laut Staatsanwaltschaft Duisburg den Umstand ausgenutzt haben, dass das Opfer nicht mit einem Angriff rechnete.

Beschuldigten soll es darauf angekommen sein, einen Menschen sterben zu sehen

Dem Beschuldigten soll es bei der Tat darauf angekommen sein, einen Menschen sterben zu sehen. Laut Antragsschrift erlitt die Voerderin durch den einfahrenden Zug tödliche Verletzungen.

Der Beschuldigte soll sich aufgrund einer psychiatrischen Erkrankung bei Begehung der Tat jedenfalls im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit befunden haben, wobei auch nicht ausgeschlossen werden könne, dass er schuldlos handelte.

>> Gegenstand eines Sicherungsverfahrens ist die Frage, ob der Beschuldigte (unbefristet) in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen ist. Ein solches Verfahren wird immer dann eingeleitet, wenn der Beschuldigte möglicherweise wegen einer Tat aufgrund von Schuldunfähigkeit oder eingeschränkter Schuldfähigkeit nicht zu einer (Haft-)Strafe verurteilt werden kann. Voraussetzung für die Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus ist, dass von dem Beschuldigten wegen seines Zustands eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht.