Bewaffneter Drogenhandel: Hünxer vier Jahre ins Gefängnis

Wegen bewaffneten Drogenhandels verurteilte das Landgericht Duisburg einen 27-jährigen Mann aus Hünxe zu vier Jahren und einem Monat Gefängnis. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in dem von ihm bewohnten Zimmer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Norden Hünxes waren im August 2019 etwa 1150 Gramm Marihuana, 500 Gramm Amphetamin und 135 Gramm Ecstasy-Pillen gefunden worden.

In unmittelbarer Nähe zu den Drogen lagen ein Bajonett, ein Messer, eine Stahlrute, ein Teleskop-Schlagstock und ein Baseballschläger. Das Gericht ging am Ende des zweitägigen Prozesses zwar von bewaffnetem Drogenhandel aus, wertete die Tat aber als minderschweren Fall. So konnte die Kammer unterhalb der Mindeststrafe des Regelfalles bleiben, die bei fünf Jahren liegt.

27-Jähriger legte rückhaltloses Geständnis ab

Zu Gunsten des bislang nicht vorbestraften Angeklagten fiel dessen rückhaltloses Geständnis aus. Der 27-Jährige hatte berichtet, dass er lange Zeit nie etwas mit Drogen zu tun gehabt habe. Das änderte sich nach dem tragischen Tod seiner Mutter vor zwei Jahren. Und weil er seinem Vater, der auf seinem Bauernhof mit wirtschaftlichen Existenzproblemen zu kämpfen hat, nicht länger auf der Tasche liegen wollte, habe er bald auch die Möglichkeit erkannt, mit dem Drogenhandel ein wenig Geld zu machen.

Angeklagter: Drogen gewinnbringend verkauft

Der Angeklagte hatte unumwunden zugegeben, dass er auch einen großen Teil der bei ihm gefundenen Drogen gewinnbringend habe verkaufen wollen. Zu seinen Gunsten sprach aber der Umstand, dass das Rauschgift dank des Zugriffes der Polizei nicht mehr in den Verkehr kam. Das Geständnis hatte übrigens für eine deutliche Abkürzung des Prozesses gesorgt: Anderenfalls hätte die Kammer weiter, möglicherweise vergeblich, einem fehlenden Zeugen hinterherlaufen müssen.