Betuwe: Bald starten Kabelarbeiten in Voerde und Dinslaken

Voerde/Dinslaken. In Voerde und Dinslaken starten im Zuge des Betuwe-Ausbaus am 2. März Kabelarbeiten. Diese dienen der baulichen Erstellung des dritten Gleises.

Mit dem Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) von Ende November ist für die Deutsche Bahn der Weg für den dreigleisigen Ausbau der Betuwe-Strecke Emmerich-Oberhausen auf dem ersten von zwei Abschnitten in Voerde geebnet. Für Dinslaken liegt die EBA-Entscheidung seit Anfang September 2019 vor. In beiden Abschnitten 1.3 (Dinslaken) und 1.4 (Voerde) hätten bereits die Vorarbeiten begonnen. Derzeit erfolgten auf der elf Kilometer langen Strecke zwischen der Jägerstraße in Dinslaken und der Friedrichsfelder Straße in Voerde Kampfmittelsondierungen. Damit stünden auch die in Fahrtrichtung Wesel links des Gleises aufgestellten Absperrgitter in Zusammenhang, wie eine Bahnsprecherin auf NRZ-Anfrage erklärt.

Am Montag, 2. März, beginnen auf der Strecke zwischen Jägerstraße und Friedrichsfelder Straße die Arbeiten für einen Kunststoffkabelkanal. Die bestehenden Kabelkanäle werden laut Bahnsprecherin seitlich und unterhalb der existierenden Gleise so weit aus dem Baufeld herausgelegt, dass das dritte Gleis inklusive Oberleitungsanlage baulich erstellt werden kann. Am Haltepunkt Voerde würden in dieser Phase keine baulichen Maßnahmen erfolgen. Der Bahnverkehr werde nicht beeinträchtigt. Im Straßenverkehr werde unter anderem der Bahnübergang Schwanenstraße – dieser soll im Zuge des Betuwe-Ausbaus nach Entscheidung des EBA ohne den von der Stadt geforderten Ersatz (Unterführung) wegfallen – während der Erstellung des Kabelkanals nur „halbseitig befahrbar sein“. Als voraussichtlichen Termin dafür nennt die Bahnsprecherin die Zeit zwischen dem 27. und 30. Mai.

Wann mit dem Planfeststellungsbeschluss für den zweiten Voerder Betuwe-Abschnitt 2.1 (Friedrichsfeld) zu rechnen ist, kann sie nicht sagen. Dieser liege derzeit zur Bearbeitung beim EBA. (P.K./aha)

Am Dienstag, 25. Februar, beginnt die Offenlage der EBA-Entscheidung mit dazugehörigen Zeichnungen und Erklärungen im Bürgerbüro der Stadt Voerde. Diese ist bis inklusive 9. März einsehbar. Danach ist noch ein Monat Zeit, gegen den Beschluss beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig Klage zu erheben.