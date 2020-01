Berufskolleg Dinslaken: Probleme werden nicht gelöst

Vor Jahren wurden die Weichen für die Zentralisierung des Berufskollegs Dinslaken gestellt. Ausgangspunkt war eine 2015 vorgelegte Machbarkeitsstudie und im März 2018 fällte der Kreistag einen entsprechenden Beschluss: Die Bildungseinrichtung, die an der Wiesenstraße sowie an der Konrad-Adenauer-Straße zu finden ist, sollte in der Innenstadt zentralisiert werden. Doch bei dem Vorhaben kommen die beiden Akteure, Stadt und Kreis, nicht so recht weiter. Immer wieder, so schildern es Politiker, komme es zu Verzögerungen. Deutliche Kritik an dem Landrat und dem Dinslakener Bürgermeister üben Frank Berger (CDU), Hubert Kück (Grüne) und Rainer Mull (FDP/VWG Kreistagsfraktion).

Landrat und Bürgermeister in die Pflicht nehmen

Man wolle den Landrat und den Bürgermeister, die beide von der SPD sind, in die Pflicht nehmen. Während in Moers und in Wesel in die Bildungsstandorte investiert wurde und wird, sehen sie das Berufskolleg Dinslaken auf dem absteigenden Ast. Das Trio wundert sich darüber, dass beide SPD-Männer es nicht schaffen, dass das Dinslakener Berufskolleg optimiert wird.

Denn nicht nur, dass die Zusammenführung auf sich warten lässt, auch die Zustände in dem Gebäude an der Wiesenstraße seien nicht länger hinnehmbar. Die Politik hat bereits 2015 entschieden, dass in die Zentralisierung investiert werden soll, aber es sei ein Trauerspiel, denn es habe sich bis heute nichts getan. Der vorherige Leiter des Berufskollegs hatte schon auf die „Misere hingewiesen“, so Hubert Kück.

Seit 2015 werde nicht in den alten Bestand investiert, weil ja die Pläne klar sind, dass an der Wiesenstraße Veränderungen vorgenommen werden sollen. Schüler und Lehrer müssen mit dem desolaten Zustand länger leben als gedacht, so Frank Berger. Das Geld sei kein Argument, kein Grund, warum man nicht weiterkomme.

Lösung für die Turnhalle steht noch aus

Aus Sicht der drei Politiker liegt es an der Vierfachturnhalle. Für den dringend benötigten Neubau ist bislang kein Standort gefunden worden, obwohl schon klar sei, dass dafür das Hamco-Gelände in Frage kommt. Und Veränderungen an der Wiesenstraße können nur erfolgen, wenn die Frage der Turnhalle geklärt sei. Es könne nicht sein, dass hierfür bislang keine Lösung gefunden worden sei, dass es Müller und Heidinger nicht gelingt, den Knoten durchzuschlagen.

Der Standort des Berufskollegs an der Konrad-Adenauer-Straße soll aufgegeben werden. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Die Berufskollegs seien darauf ausgerichtet, für den Arbeitsmarkt auszubilden. Bildungsgänge sind in Absprache mit der Industrie- und Handelskammer sowie mit Unternehmen eingerichtet worden. Es wurde in die Bildung investiert, aber nicht in die Hülle, lautet die Kritik. Deshalb sehen die drei Kreistagsmitglieder eine Gefahr für den Standort Dinslaken, wenn nicht in Gebäude investiert werde. Und verweisen auf die Standorte Moers und Wesel.

Abstimmung mit den Füßen

Es wird eine Abstimmung mit den Füßen befürchtet, das Trio rechnet damit, dass sich weniger Jugendliche für das Berufskolleg Dinslaken entscheiden werden, wenn die Zusammenlegung und Modernisierung nicht bald angegangen wird. Das vorliegende Problem werde auf den Rücken der Schüler, der Lehrer und der Ausbildungsbetriebe ausgetragen.

Dem Trio reicht es. „Wir haben das Gefühl, irgendwo muss es gewaltig klemmen“, sagt Kück. Dinslaken müsse auch noch Planungsrecht für den Bau der Turnhalle schaffen. Er verweist auf Moers, wo die Zusammenarbeit zwischen Kreis und Stadt funktioniere. Sollte sich nicht bald eine Lösung abzeichnen, wäre auch ein Neubau eines Berufskollegs möglich. Und der müsse nicht unbedingt in Dinslaken entstehen.