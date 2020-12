Aufmerksame Nachbarn in Dinslaken stellten Einbrecherin

Dinslaken Poltern in der Wohnung der Nachbarin? Das kam Bewohnern eines Hauses in Dinslaken komisch vor. Das passierte, als sie nachschauten.

Eine aufmerksame Nachbarschaft hat in Dinslaken eine Einbrecherin gestellt und festgehalten und dann der Polizei übergeben. Diese spricht von einem "beispiellosen" Sachverhalt.

"Beispielloser Sachverhalt"

Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr riefen Nachbarn eines Mehrfamilienhauses an der Roonstraße die Polizei um Hilfe. In eine der Wohnungen war eingebrochen worden und die Nachbarn hielten eine Tatverdächtige fest. "Als die Kolleginnen und Kollegen unmittelbar danach eintrafen, stellte sich ihnen ein Sachverhalt dar, der beispiellos war", so die Pressestelle der Kreispolizei Wesel.

Bewohnerin ist im Krankenhaus

In dem Haus wohnen unter anderem zwei 33 Jahre alte Frauen, ein 26 Jahre alter Mann und eine 84-jährige Frau. Den Dreien war bekannt, dass ihre 84-jährige Nachbarin bereits seit einiger Zeit im Krankenhaus ist und die Wohnung im Erdgeschoss seitdem leer steht.

Für die beiden jungen Frauen, die über der alten Dame wohnen, war es daher

ungewöhnlich, als sie plötzlich ein Poltern aus dieser Wohnung hörten. Die

Frauen schauten nach und bemerkten zunächst einen Unbekannten, der vor der

Einfahrt zum Hinterhof augenscheinlich "Schmiere" stand.

Aus dem Fenster kletterte eine Frau

Daraufhin holten sie ihren 26-jährigen Hausbewohner zur Hilfe, der sich mit

einer der beiden zum Hinterhof begab, während die andere an der Haustür wartete.

Dann ging alles sehr schnell. Der junge Mann und seine Nachbarin rannten zur

Haustür zurück, als sie Hilfeschreie ihrer Anwohnerin hörten. Sie sahen, wie wie eine Frau aus dem Badezimmerfenster der 84-Jährigen nach draußen kletterte. Der 26-Jährige konnte die Unbekannte zu Boden bringen und festhalten. Dabei fielen der Tatverdächtigen diverse Schmuckstücke, offensichtlich Beutestücke, aus der Tasche. Die drei Nachbarn brachten die Unbekannte ins Treppenhaus und hielten sie anschließend bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Polizei lobt die Nachbarn

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei der Tatverdächtigen

um eine 21 Jahre alte Frau handelt, die in Rom geboren ist. Die Frau hat mehrere

Aliasnamen und bei ihrer Durchsuchung fanden die Beamten entsprechendes

Einbruchwerkzeug. Darüber hinaus stellte die Kripo fest, dass die Tatverdächtige keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Auf einen eventuellen Komplizen ergaben sich bislang keine Hinweise. Eine Fahndung der Polizei verlief diesbezüglich bislang negativ.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die 21-Jährige einem Richter vorgeführt,

der Haftbefehl erließ. "Ohne die aufmerksamen und couragierten Nachbarn wäre der Einbruch bei der alten Dame wohl nicht so schnell entdeckt worden und die Täter mit der Beute längst über alle Berge", lobt die Polizei.

Suche nach unbekanntem Komplizen

Hinweise auf den unbekannten Mann nimmt die Polizei in Dinslaken (02064- 622-0)

entgegen. Er hatte schwarze Haare, war etwa 1,70 Meter groß, vermutlich jünger als

18 Jahre, trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine hellblaue Jeanshose und

einen hellblauen Mund-Nase-Schutz. Die Polizei spricht von "südländischem Aussehen".