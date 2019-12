Auf dem Voerder Marktplatz strahlt jetzt der Weihnachtsbaum

Der Platz rund um den Weihnachtsbaum vor dem Rathaus füllt sich schnell. Bei winterlichen Temperaturen sind trotzdem viele Bürger gekommen, um am Schmücken der Nordmanntanne teilzunehmen. Zu der Aktion hat der Voerder Gentlemen’s Club zum dritten Mal eingeladen. „Im vergangenen Jahr hatten wir richtig schlechtes Wetter, dafür ist es heute umso schöner“, sagte Martin Scholz vom Gentlemen’s Club bei der Begrüßung der Gäste auf dem Rathausplatz.

Das gemeinsame Weihnachtsbaumschmücken hatte der Verein organisiert, nachdem der Baum auf dem Rathausplatz vor einigen Jahren etwas traurig anzusehen war. „Wir wollen uns nicht in die Reihe derjenigen stellen, die sich nur beschweren, sondern die Dinge selbst in die Hand nehmen“, erklärte Martin Scholz. Und was der Gentlemen’s Club auf die Beine gestellt hat, findet in Voerde immer mehr Anhänger.

„Das ist mittlerweile eine Tradition und wir werden uns vielleicht die nächsten 15 Jahre hier treffen, um gemeinsam den Baum zu schmücken“, sagte Voerdes Bürgermeister Dirk Haarmann während seiner Grußworte. Er lobte dabei nicht nur die Organisation hinter dem gemeinsamen Baumschmücken, sondern auch den vor dem Rathaus aufgestellten Tannenbaum. „Ich finde, da haben wir uns dieses Mal ein besonderes Prachtexemplar ausgesucht, das sich auch schon ohne den Schmuck sehen lassen kann“, sagte Haarmann.

Dabei gab es auch sehr viel Schmuck für den Baum. Anna Preußer von der Boutique Crisba hatte zahlreiche Schleifen gebunden, um den Baum zu schmücken. „Schreibt Euren Weihnachtswunsch auf die Schleifen. Vielleicht geht er ja in Erfüllung“, sagte Martin Scholz zu den Kindern, als diese sich ans Schmücken des Baumes machten. Zudem hatten auch viele der Besucher und Vereine aus Voerde Baumschmuck mitgebracht, um den Christbaum vor dem Rathaus in bunten Farben erstrahlen zu lassen.

Für Bürgermeister Dirk Haarmann ging es per Hubsteiger an die Spitze der Nordmanntanne. Dort befestigte er die Kugel des Gentlemen’s Club Voerde. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Bürgermeister Dirk Haarmann brachte die große Christbaumkugel des Voerder Gentlemen’s Club an der Spitze des Baumes an. Per Hubsteiger, den die Firma Langenfurth zur Verfügung stellte, ließ sich der erste Bürger der Stadt für diesen Zweck nach oben fahren. Und auch zahlreiche Besucher nutzten diese Möglichkeit, um ihren mitgebrachten Schmuck an einer besonderen Stelle des Baumes zu platzieren. Auch die NRZ-Weihnachtsbaumkugel, die im vergangenen Jahr von der Künstlerin Alexandra Arndt gestaltet wurde, fand wieder einen besonderen Platz am Baum. Darum kümmerten sich die beiden neunjährigen Johanna Keller und Mila Schmitz. Bei weihnachtlicher Musik der Gruppe Übertaktet und warmen Getränken und süßen Leckereien am Stand der Bäckerei Ernsting genossen die Voerder Bürger den besonderen Nachmittag.