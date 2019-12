Dinslaken/Voerde. Dr. Gerhard Krause aus Voerde wird künftig in Anstellung tätig sein. Sein Betrieb an der Bahnhofstraße bleibt, das Spektrum erweitert sich.

Arztzentrum aus Dinslaken übernimmt Voerder Orthopädiepraxis

Im September wurde aus dem Chirurgisch-orthopädischen Zentrum ein Facharztzentrum durch die Fusion mit der orthopädischen Praxis von Dr. Dirk Burdziak und Dr. Ulrich Niedereichholz aus Hiesfeld. Zum 1. Januar übernimmt das Zentrum auch die orthopädische Praxis von Dr. Gerhard Krause in Voerde.

Anders als im September kauften die vier Ärzte Dr. Marc Voshege, Hartmut Zander, Dr. Axel Friedrich und Dr. Markus Dahmen, die Praxis allerdings auf, Dr. Gerhard Krause ist in Anstellung genommen worden.

Team wird erweitert

„Heute kann kaum noch ein Arzt allein eine Praxis führen“, erklärt Hartmut Zander. Daher würden sich immer mehr Arztpraxen zusammenschließen, fusionieren, wenn sie nicht gleich von Krankenhäusern oder Investoren aufgekauft würden, um als Medizinische Versorgungszentren weitergeführt würden. Das sei nicht immer ideal für Patienten.

Krause habe bereits im Frühjahr bei den Kollegen angefragt, man habe sich getroffen, sich „beschnuppert“. „Denn es muss die Chemie stimmen“, erklärt Hartmut Zander. Und sie stimmte – mit den Hiesfelder Kollegen und auch mit dem Voerder Dr. Gerhard Krause.

Neue Ärztin verstärkt das Team ab Januar

Um den Betrieb in den drei Praxen aufrecht zu erhalten, wird ab Januar Claudia Kombert das Ärzteteam ergänzen. Für die Voerder Patienten bleibt die Praxis von Dr. Krause erhalten. Und nicht nur das – das Spektrum der medizinischen Versorgung werde sich durch das Facharztzentrum erweitern, erklärt Dr. Axel Friedrich.

Er und Marc Dahmen würden neben Krause regelmäßige Sprechstunden in Voerde abhalten, Patienten brauchten also für speziellere Behandlungen nicht mehr nach Dinslaken. Über 30 Stunden pro Woche würden so mehr angeboten werden. Arbeits- und Wegeunfälle würden allerdings im Facharztzentrum In der Donk behandelt werden, auch die Voerder Arbeitsunfälle. „Wir sind also eine überörtliche Gemeinschaftspraxis mit drei Standorten“, so Axel Friedrich.

Die nun drei Praxen werden digital vernetzt

Auf diese Weise könnten auch Termine schneller vergeben, lange Wartezeiten verhindert werden. Eine Besonderheit im Facharztzentrum – mit Dr. Marc Voshege wird auch der Bereich der Gefäßchirurgie in Dinslaken und Voerde abgedeckt. Am rechten Niederrhein sei er seines Wissens der einzige niedergelassene Venenspezialist, sagt Voshege.

Ein weiterer Vorteil: die digitale Vernetzung der drei Praxen. Jeder Arzt habe sofortigen Zugriff auf die Daten, es entstehe kein Datenverlust, kein langwieriges Herumtelefonieren, das habe sich in den vergangenen Monaten mit der Hiesfelder Praxis schon als sehr gut herausgestellt.

Arzttermine sollen künftig auch online gebucht werden können

Sicher, anfangs habe es ein paar technische Probleme gegeben, aber die seien inzwischen behoben und im Januar soll eine neue Software installiert werden, dann könnten Termine auch online gebucht werden, die internen Abläufe würden weiter verbessert. Auch die niedergelassenen Kollegen könnten ihre Patienten schneller und bequemer überweisen. Die Arbeit im Facharztzentrum sei auf mehr Schultern verteilt – ideale Arbeitsbedingungen, finden die sieben Ärzte. Bei stationären Operation arbeite man mit dem Evangelischen Krankenhaus in Oberhausen zusammen.

Und die Verbindung untereinander außerhalb des digitalen Netzwerkes? „Wir haben alle vier Wochen ein festes Meeting vereinbart. Standortintern besprechen wir ja täglich die Fälle, überörtlich natürlich bei Bedarf. Und jetzt eben gibt es alle vier Wochen einen Austausch in allen Praxen. Das Zeitfenster dafür ist eingerichtet“, erklärt Hartmut Zander. Sicherlich würde auch da am Anfang nicht alles perfekt sein, aber „wir können Patienten mit akuten Beschwerden jetzt schneller behandeln“.

