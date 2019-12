Voerde. Mann stellte sich der Frau als neuer Nachbar vor und versuchte in die Wohnung zu kommen. Beim ersten Mal wies sie ihn ab, beim zweiten Mal nicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angeblicher Nachbar überfällt Voerderin in ihrer Wohnung

Eine 80-jährige Frau aus Voerde ist am Mittwochvormittag von zwei Männern in ihrer Wohnung ausgeraubt worden.

Einer dieser Männer hatte zuvor gegen 11.30 Uhr in der Wohnung an der Ostlandstraße geklingelt, sich als neuer Nachbar ausgegeben und behauptet Messungen in der baugleichen Wohnung durchführen zu müssen. Da hatte die Frau noch richtig reagiert und den Mann nicht in die Wohnung gelassen.

Beim zweiten Versuch glaubte die Frau dem angeblichen Nachbarn

Er kam jedoch kurze Zeit später wieder und zwar in Begleitung eines angeblichen Monteurs. Nun glaubte die Frau den Männern und lies sie hinein. Während der angebliche Nachbar sich mit der Frau unterhielt und diese ablenkte, stahl der Monteur einen Tresor aus dem Schlafzimmer.

Als die 80-Jährige den Diebstahl bemerkte, wurde sie vom angeblichen Nachbarn festgehalten und geschubst. Die Frau verletzte sich bei dem Angriff nicht.

So sahen die Täter aus

Den Tätern gelang die Flucht in einem unbekannten Auto. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Der angebliche Nachbar war männlich, etwa 60 Jahre alt und hatte längeres Haar. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einem dunklen Parker und einer Jeanshose. Der angebliche Monteur war ebenfalls männlich und zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hatte eine kräftige Statur, ein rundliches Gesicht und war unter anderem mit einer braunen Schirmmütze bekleidet.

>> Die Polizei in Voerde bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter 02855/9638-0.