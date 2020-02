Akkordeon-Orchester spielt herzerwärmendes Winterkonzert

Einen richtigen Winter scheint es hierzulande derzeit nur noch in Erinnerungen und Geschichten zu geben. Oder in der Musik. Das erste Konzert der musischen Vereinigungen Dinslaken in Kooperation mit dem Fachdienst Kultur widmete sich am Freitagabend im Dachstudio der kalten Jahreszeit. Wobei das Adjektiv „kalt“ ganz und gar nicht zu dem passt, was das Akkordeon-Orchester 1980 Dinslaken/Oberhausen unter der Leitung von Johannes Burgard und Karsten Richters Ensemble Giocoso den vielen Gästen im Publikum zu bieten hatten.

Beide Klangkörper zeichneten sich durch geschmeidiges Spiel, Temperament und Ausdruck aus. Wenn Reinhard Hüsken als Vorsitzender der musischen Vereinigungen das hohe Niveau der Ausführenden pries, so war das weniger Kompliment als sachliche Feststellung.

Mollig – das galt nicht nur für das Wintergefühl, sondern auch für die Tonart

Den Anfang machte das Akkordeon-Orchester. Im Winter mag man es gerne mollig und dies galt dann auch für die Tonart. In a-Moll standen Präludium und Fuge, die Matyas Seiber (1905 – 1960) im Stil von Dietrich Buxtehude schrieb, dessen Musik vor Ideen sprühte – genau das Richtige, wenn man im 20. Jahrhundert auf barocke Muster zurück greifen wollte. Man kann es aber auch so machen wie Astor Piazzolla: Sein „Invierno Porteno“, das Winterstück in einem losen Jahreszeiten-Zyklus, endet mit einem Zitat aus Pachelbels Kanon.

Diesen wiederum griff auch das Zupf-Ensemble „Giocoso“ auf. Es spielte eine Bearbeitung des beliebten Barockstücks vom Los Angeles Guitar Quartet. Der Kanon beginnt vertraut, bricht dann aber auf und tanzt durch aktuelle Musikstile: Was nicht von ungefähr kommt: die Akkordfolge wurde schon bei einigen Hits verwendet.

Zwischen zweifelndem a-Moll und hoffnungsvoll fragendem A-Dur

Es blieb modern: Der erste Satz seines „Mandoline Project“ bezeichnet der 1970 geborene Franzose David Lahuerte mit „Romance metallique“. Diese bildete nicht nur vom Sujet her eine Klammer zur Romanze von Max Reger, in der das Akkordeon-Orchester zwischen zweifelndem a-Moll und hoffnungsvoll fragendem A-Dur bis zum tonalen „Happy End“ hin und her schwankte. Die „Romance metallique“ greift virtuos Motive und Riffs im Stil von Metallica auf. Zum Abschluss des dreiteiligen „Projekts“ „weint“ der Vesuv: ein Temperamentsausbruch der Mandolinen im italienischen Stil.

Während die australische Ostküste brennt, bleibt der Daintree Nationalpark im Norden des Kontinents bis April wegen der Regenzeit geschlossen. Richard Charlton widmete sein gleichnamiges Stück dem Regenwald. Im „Nocturnes in leafy green“ sind Geheimnis und Feuchte der Nachtluft musikalisch spürbar.

Kein Winterkonzert ohne Tschaikowskys „Nussknacker“

Kein Winter ohne Weihnachten, keine Weihnachtszeit ohne Tschaikowskys „Nussknacker“. Nach der leichten Winter-Humoreske von Jan Truhar krönte das Akkordeon-Orchester den Abend mit dem magischen „Marsch der Zinnsoldaten“ sowie dem elegischen arabischen und dem temperamentvollen russischen Tanz des Balletts.

Aber noch war das Konzert nicht ganz zu Ende. Was wäre der Winter 2019/2020 ohne die „Eiskönigin“? Eigens für das Konzert haben sich Akkordeon-Orchester und Giocoso zusammengetan und „Frozen“ aus dem gleichnamigen Disney-Film einstudiert. Ein rundum gelungener Auftakt der neun Gemeinschaftskonzerte der musischen Vereinigungen in diesem Jahr.

