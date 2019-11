Dinslaken. Neues Format im Ev. Krankenhaus Dinslaken: An neun Tagen im Advent sind Besucher, Patienten und Mitarbeitende zu Musik und Texten eingeladen.

Advent im Foyer des Evangelischen Krankenhauses Dinslaken: Unter dem Motto „Ein Licht durchbricht das Dunkel“ lädt die evangelische Krankenhausseelsorge zu einer besonderen Unterbrechung im täglichen Krankenhausablauf ein. An neun Tagen im Advent, jeweils dienstags, donnerstags und samstags von 16.30 bis etwa 17 Uhr, sind Besucher, Patienten und Mitarbeitende eingeladen, sich auf die besondere Zeit des Wartens mit Musik und Texten zur Adventszeit einzustimmen. Gestern stellten Krankenhauspfarrerin Petra Schorberger-Waldhausen, Pflegedienstleiter Hagen Fleischmann und Künstlerin Claudia van Ravenswaay diese erstmalige Aktion im Foyer vor.

Seit rund 40 Jahren fand am Donnerstag vor Heiligabend immer ein Gottesdienst in der Cafeteria des Krankenhauses statt – ursprünglich nur für die Mitarbeitenden, dann geöffnet für alle Interessierten, musikalisch gestaltet vom Posaunenchor Betsaal Bruch oder dem ev. Kirchenchor Stadtmitte, wie die Seelsorgerin erklärt. „Leider ging in den letzten Jahren die Besucherzahl stetig zurück, sagt Schorberger-Waldhausen. „Die Identifikation ist bei vielen geschwunden und die Menschen haben immer weniger Zeit.“

Plakate und Flyer auch auf den Stationen

Mit den Beteiligten sei deshalb über ein verändertes Format nachgedacht worden: „Wie können wir als Kirche im Krankenhaus nach außen gehen und Spiritualität mehr Raum geben?“ Über ihre guten Kontakte durch langjährige Gemeindearbeit habe sie viele Mitwirkende gewinnen können, so die Seelsorgerin.

Nach einer Begrüßung gebe es an den jeweiligen Tagen in der Foyer-Nische Musik und Texte im Wechsel, „ähnlich wie bei einem lebendigen Adventskalender“, hinter jedem Türchen auf dem von Claudia van Ravenswaay gestalten Aquarellgemälde mit Stern und Krippe – die Künstlerin aus dem Haus malt auch die Karten für den Besuchsdienst – verberge sich das Programm, transparent beleuchtet. „Die Besucher sollen Halt machen und Interessierte mitbringen“, sagt Schorberger-Waldhausen. Plakate und Flyer, auch auf den einzelnen Stationen, wiesen auf die Aktion hin.

Programm an neun Tagen mit Musik und Texten

Das Programm: Dienstag, 3. Dezember: Kinderflötengruppe Christiane Terwelp (Musik), Mads Hammer (Text); Donnerstag, 5. Dezember: Gemshorngruppe, kath. Krankenhausseelsorgerin Sr. Johanne; Samstag, 7. Dezember: Flötenduo Ute Hahnen und Christiane Quade-Hülser, Superintendent Friedhelm Waldhausen; Dienstag, 10. Dezember: Adventslieder zum Mitsingen, Privatdozent Dr. Edmund A. Purucker; Donnerstag, 12. Dezember: Überraschungsmusik mit Musiktherapeut Matthias Michalek, med. Geschäftsführer Dr. Andreas Sander; Samstag, 14. Dezember: Die „Nisbach-Sisters“, Prädikantin Sabine Nisbach; Dienstag, 17. Dezember: Ein Kinderchor (Daniela Grüning), Pflegedienstleiter Hagen Fleischmann; Donnerstag, 19. Dezember: Posaunenchor (Ralf Baßfeld), Pfarrer i.R. Gerhard Greiner; Samstag, 21. Dezember: Weihnachtslieder zum Mitsingen (Christel Steinbring), Petra Schorberger-Waldhausen.

Dezemberwusch: Ich wünsche dir, dass dir selbst in dunklen Zeiten die kleinen Sterne auffallen, die glitzern und leuchten, unbeirrt von dem, was finster um sie herum ist. – Ich wünsche dir das Vertrauen, dass der Morgenstern schon am Himmel ist, auch wenn du ihn noch nicht siehst. – Ich wünsche dir die Zuversicht, dass das Licht wächst, weil Gott sich auf den Weg gemacht hat zu dir.