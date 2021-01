18-jähriger Voerder begrüßte das Jahr im Polizei-Gewahrsam

Dinslaken/Voerde/Hünxe Ein 18-jähriger Mann aus Voerde hat in der Silvesternacht eine Polizeibeamtin getreten - und durfte daraufhin in der Zelle schlafen.

Gerade einmal volljährig - und schon bei der Polizei bekannt. Ein 18-jähriger Voerder hat in der Silvesternacht eine Polizistin getreten - und durfte daraufhin wegen einer "Widerstandshandlung gegenüber eingesetzten Polizeibeamten" das neue Jahr im Gewahrsam der Polizei begrüßen.

Bei einer normalen Personenkontrolle wurde der junge Mann ausfällig und hat die Polizeibeamtin getreten und am Oberschenken getroffen. Sie wurde dabei leicht verletzt, konnte aber ihren Dienst versehen. Der 18-Jährige hingegen "hat bei uns eine Nacht im Hotel gebucht", wie die Kreisleitstelle flapsig formuliert. Er durfte im Gewahrsam über den Jahresbeginn nachdenken.

Silvesternacht verlief insgesamt ruhiger als 2020

Insgesamt verlief die Silvesternacht aus Polizeisicht etwas ruhiger als der letzte Jahreswechsel. Von 18 Uhr am 31. Dezember bis 6 Uhr am 1. Januar hatte die Polizei 79 silvesterbedingte Einsätze - im vergangenen Jahr waren es 106. In drei Fällen (Vorjahr: drei) wurde die Polizei zu Körperverletzungsdelikten gerufen, es wurden - ebenfalls wie im Vorjahr - zwei Sachbeschädigungen aufgenommen. Sexuelle Übergriffe wurden nicht festgestellt bzw. nicht angezeigt.

