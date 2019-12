Hemer. Die Weihnachtsbäume der Löschgruppe Sundwig gingen weg wie die berühmten warmen Semmeln.

Die richtige Tanne für das Fest

Das achte Mal in Folge kümmerte sich die Freiwillige Feuerwehr der Löschgruppe Sundwig am Samstag nicht um die Brandbekämpfung, sondern darum, dass möglichst viele Hemeraner den passenden Tannenbaum fürs bevorstehende Weihnachtsfest bekamen. Der Förderverein der Löschgruppe hatte über 250 Nordmanntannen und diesmal auch erstmals Fichten von einem heimischen Biohof organisiert, welche schnell reißenden Absatz fanden.

Wer die große Auswahl haben wollte, musste früh ans Feuerwehrgerätehaus an der Danziger Straße kommen. Denn bereits zwei Stunden nach Verkaufsstart hatten schon 140 Bäume ihr neues Zuhause gefunden. Eifrig diskutierten die Familien untereinander, welcher Baum es für das heimische Wohnzimmer sein soll. Ist er schön gewachsen? Zu klein oder doch vielleicht zu groß? Ein jeder Baum wurde begutachtet. Wer sich alleine auf den Weg gemacht hatte, nutzte die Gelegenheit und beriet sich via Foto per Smartphone mit den Liebsten daheim. Am Ende fand jeder den für ihn perfekten Baum.

Feuerwehr transportiert Bäume nach Hause

Sorgen über den Transport nach Hause brauchten sich die Käufer keinesfalls zu machen. Etwa ein Drittel der Bäume wurde direkt mitgenommen, der Rest der Kundschaft nahm die kostenlose Lieferung des Tannenbaumes innerhalb Hemers in Anspruch.

Aber auch außerhalb der riesigen Baumauswahl boten die Feuerwehrleute einiges. Mit Leckerem vom Grill, Reibekuchen und Pommes war dem Hunger bestens vorgebeugt. Kaffee und Kuchen sowie frische Waffeln gab es zudem am Nachmittag.. Und gegen die Kälte halfen von innen Glühwein und Kakao. Zudem konnte sich an Feuertonnen, die zugleich eine ganz besondere Atmosphäre zauberten, gewärmt werden.

Der Erlös der Aktion kommt dem Förderverein der Löschgruppe zu Gute. Natürlich nutzten die Kameraden und Kameradinnen im Rahmen der Traditionsveranstaltung die Gelegenheit, um Werbung in eigener Sache zu machen. Verstärkung wird überall gebraucht – auch bei der Feuerwehr.